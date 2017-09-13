Супутників Урану загрожує зіткнення один з одним

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Тріо дослідників з США виявило свідчення, які вказують на те, що дві пари супутників Урану лежать на курсах, які ведуть їх до зіткнень один з одним.



Уран є сьомою планетою від Сонця, він має систему кілець і множинну систему супутників – їх у крижаного гіганта налічується 27 в цілому. Ці супутники, які обертаються навколо планети, мають згідно з наявною у вчених інформацією дуже невеликі маси, порівняно з супутниками інших планет Сонячної системи, і згідно з результатами нового дослідження поступово рухаються до зіткнень один з одним, які призведуть до фрагментуванню їх на дрібні ощепи.

У своєму дослідженні ця наукова група, очолювана Робертом О. Чансіа (Robert O. Chancia), досліджує систему кілець Урану і приходить до висновку, що форма кілець відрізняється від кругової або навіть еліптичної – дослідники описують її як щось на зразок «трикутника». Така незвичайна форма кілець пояснюється гравітаційною дією одного зі супутників планети під назвою Крессіда. Вимірювання сили, з якою Крессіда притягує частки матеріалу кілець, дозволила вченим оцінити масу цього супутника. Згідно з дослідженням вона склала 1/300000 частку маси Місяця. Щільність Крессіди при цьому склала лише 86 відсотків щільності води, що вказує на пористу будову цього супутника Урану.

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Вивчаючи орбіти супутників Урану, дослідники виявили, що Крессіда лежить на шляху до зіткнення з іншим супутником Урану під назвою Дездемона, який в даний час рухається на відстані всього лише 900 кілометрів від Крессіди. Гравітація Крессіди повільно притягує цей супутник, в результаті чого приблизно через 1 мільйон років слід очікувати зіткнення, вважають автори роботи. Зіткнення також очікується між іншою парою супутників Урану, супутниками Купідон і Белінда, які зіткнуться трохи пізніше, додають вони.

Дослідження з’явилося на сервері попередніх наукових публікацій arxiv.org.