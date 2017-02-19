Супутнику NASA вдалося зняти утворення великого айсберга

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Американський супутник дистанційного зондування Землі «Landsat 8» в період з 25 по 29 січня 2017 року відобразив процес утворення великого айсберга біля берегів Антарктиди.

Масивний шматок льоду площею 59 квадратних кілометрів відколовся від льодовика Пайн-Айленд. Пайн-Айленд є одним з найбільших льодовиків Західно-Антарктичного крижаного щита. На його частку доводиться близько 20% від загального обсягу скидного льоду в океан цією частиною крижаного щита Південного континенту.

Величезний льодовик також є одним з найменш стабільних, і в останні роки крижаний покрив швидко відступає, втрачаючи величезна кількість льоду. Останнє великомасштабне скидання спостерігалося в липні 2015 року, коли від льодовика Пайн-Айленд відколовся айсберг площею 580 квадратних кілометрів.