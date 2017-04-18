Сутичка слоненяти з крокодилом (відео)

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Відвідувач національного парку в Малаві Олександр Маканга опублікував на YouTube кадри нападу крокодила на слоненяти.

Маканга знімав на відео стадо слонів на водопої, коли крокодил схопив за хобот одного з дитинчат. Той замотав головою, намагаючись струсити хижака, але безуспішно.

Слони в тривозі засурмили і позадкували, прикриваючи дитинчат, але потім один з них виступив вперед і відігнав крокодила.

Автор ролика, за власним визнанням, не встиг зрозуміти, що відбувається. «Я не усвідомлював всю серйозність ситуації до тих пір, поки не закінчив записувати відео. Просто божевілля. Це сталося всього в кількох метрах від човна», — наводить його слова Daily Mail.