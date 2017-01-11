Сувора зима в Європі (фото)

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Сильні снігопади і температура нижче нуля по всій Європі забрали життя десятків людей, почав замерзати італійський водоспад.

Екстремальна зимова погода по всій Європі відрізала населені пункти від зовнішнього світу, викликала перебої з водою і електроенергією, заморозила річки і озера, скасувала рейси і призвела до дорожніх аварій.

У Польщі з 1 листопада у зв’язку з холодами загинула 71 людина. Температура в горах на півдні країни впала до -30 градусів Цельсія.



Польща, 5 січня 2017 року

Сербська влада заборонила рух по річках на сербській ділянці Дунаю — однієї з головних річок Європи — через лід і сильний вітер. Рятувальники повідомляють, що багато біженців, з декількох сотень шукачів статусу, які живуть в покинутому складі в столиці країни Белграді, захворіли, пробувши кілька днів на сильному морозі. Обігрівачі, ковдри, одяг та їжу роздають благодійні організації в спробі врятувати людей, які, в більшості своїй, прибули з Афганістану і Пакистану.



Дунай, Будапешт, Угорщина, 8 січня 2017 року

У Болгарії двоє чоловіків з Іраку і жінка з Сомалі загинули від холоду в горах поруч з Туреччиною, намагаючись дістатися до Європи. У центральній частині країни пасажирський потяг зійшов з рейок, вдарившись в замет.



Болгарія, 10 січня 2017 року

Четверо португальців померли в автобусній аварії на сході Франції. Транспортний засіб посковзнувся на обледенілій дорозі.



Польща, 6 січня 2017 року

Ожеледиця на півночі та заході Німеччини стала причиною численних аварій і травм. Німецька федеральна поліція повідомила, що на зупинці на шосе в Баварії знайшли 19 біженців, у тому числі п’ятьох дітей. Нещасні провели на морозі кілька годин, так як водій, який їх перевозив втік, залишивши злощасних пасажирів у кузові необігріванної вантажівки.



Німеччина, 6 січня 2017 року

В Італії низька температура стала причиною смерті 8 чоловік, включаючи 6 бездомних. Один чоловік помер в підвалі покинутого будинку в Мілані, ще один — на вулиці біля річки Арно у Флоренції.



Рим, Італія, 10 січня 2017 року

Водоспад Каската-делле-Марморе, один з найвищих у Європі, почав покриватися бурульками. Температура впала до -5 градусів Цельсія. Видовище привернуло цікавих, які не побоялися морозу, щоб побачити обледенілий водоспад своїми очима.