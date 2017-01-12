Tagesspiegel: Обама увійде в історію в першу чергу завдяки кольору шкіри

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З президентством Барака Обами пов’язували великі надії. Тепер, через вісім років, його ера добігає кінця і багато людей розчаровані, пише німецька газета Der Tagesspiegel. В кінцевому рахунку про президента можуть залишитися зовсім не ті спогади, яких бажав би сам Обама, зазначає автор статті Томас Зайберт.

Ймовірно, найбільшого успіху Обама домігся у перший рік на посту президента США, в січні 2009 року, припускає журналіст видання. Вперше президентом Америки був обраний афроамериканець, це стало історичною віхою. Сам по собі факт переходу влади до Обами виявився «важливою спадщиною», як заявив тоді кандидат у президенти від республіканців Джон Маккейн. Втім, Обама не зміг істотно послабити напругу «між чорним і білим», наголошується в статті: афроамериканці в США як і раніше перебувають у невигідному становищі на ринку праці, частіше піддаються контролю поліції, арештів і гинуть від куль правоохоронців.

Як нагадує видання, ядро внутрішньополітичного успіху Обами склала його реформа охорони здоров’я, яка повинна була допомогти мільйонам незастрахованим громадянам отримати медичне страхування за прийнятною ціною. За даними уряду, сьогодні завдяки реформі Обами кількість незастрахованих жителів США знизилася до рекордного мінімуму, рівного 11,9%. Трамп під час передвиборної кампанії заявив про намір скасувати цю реформу, однак це буде непросто — незважаючи на більшість республіканців у парламенті, зазначає німецька газета. Це пов’язано частково з внутрішніми розбіжностями в Республіканській партії, частково з тим, що деякі положення запропонованої Обамою системи користуються популярністю і серед виборців Трампа.

В економічній політиці адміністрація Обами вивела США з важкої фінансової кризи 2007-2008 років і було створено понад 11 млн робочих місць. Запровадивши нові правила, уряд хотів запобігти повторенню банківської кризи. У той же час США виступили за укладення нової угоди про вільну торгівлю і підтримали боротьбу зі зміною клімату, продовжує Der Tagesspiegel. Однак республіканці в парламенті і кандидати на міністерські пости при новому президенті вже заявили про намір швидко усунути багато приписів Обами. Трансатлантична угода про вільну торгівлю (TTIP) не буде ратифікована. Крім того, Трамп хоче переглянути аналогічну угоду між США, Канадою і Мексикою. Він також сумнівається в глобальній зміні клімату і хоче скасувати розпорядження свого попередника в області захисту навколишнього середовища. Все це означає для Обами «поразка в економічній політиці», підкреслює видання.

У тому, що стосується зовнішньої політики, «спадщина Обами теж спірна», вважає Томас Зайберт. Після Джорджа Буша — молодшого, який розпочав війни в Афганістані та Іраку, Обама виступив з обіцянками про краще взаєморозуміння і співпрацю. Однак незважаючи на отриману в самому початку перебування на посту президента Нобелівську премію миру, підсумки діяльності Обами виявилися «так собі», зазначає німецька газета. Американські війська були відкликані з Афганістану та Іраку, але в той же час США почали посилено використовувати безпілотники для знищення підозрюваних в тероризмі та інших супротивників. У 2011 році за наказом Обами в Пакистані був розстріляний голова «Аль-Каїди» Усама бен Ладен. В’язниця в Гуантанамо також не була закрита, всупереч передвиборчим обіцянкам Обами.

Крім того, виведення американських військ з Іраку, на думку критиків, супроводжувалося політичним відстороненням від подій на Близькому Сході, що в кінцевому підсумку призвело до нестабільності і дозволило такому гравцю, як Росія, збільшити свій вплив. При цьому участь Обами в боротьбі проти «Ісламської держави» критикують як здійснюване дуже неохоче, пише Der Tagesspiegel.

В останні тижні перебування на президентському посту Обама ввів санкції і вислав з країни «ймовірних російських шпигунів» у відповідь на «спроби Росії вплинути на американські президентські вибори-2016 за допомогою кібератак та інших методів», нагадує німецький журналіст. В результаті критики звинувачують Обаму в тому, що він протягом багатьох років нічого не робив для захисту від іноземних хакерських атак.

Крім цього, США заслужили закиди в тому, що вони самі на протязі десятиліть постійно втручалися у вибори і політичні процеси в інших країнах. Коли місцеві результати виборів їх не влаштували, США здійснювали втручання в справи Чилі та Ірану, нагадує автор. «Сам Обама — теж не невинне ягня», — запевняє Томас Зайберт. Під час його президентства стало відомо про масштабну систему прослуховування з боку американських спецслужб, які торкнулися навіть мобільного телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель, підкреслює Der Tagesspiegel.



Натхнення: inosmi.info