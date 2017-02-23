Танення льодів Антарктиди може викликати масштабну катастрофу

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Протягом останніх кілька місяців, вчені, затамувавши подих, спостерігали, як тріщини в шельфовому льодовику Ларсена С біля узбережжя Антарктичного півострова збільшуються з кожним днем. В кінцевому підсумку 5200 квадратних кілометрів льоду вирушать у вільне плавання, але що ж станеться потім?



Гляціологи (фахівці з природних льодів), які відстежують розлом з моменту появи перших його ознак в 2014 році, зараз зайняті пошуком відповіді на це питання. Так званий облом айсбергів є природним геофізичним процесом, і на Землі це не рідко можна зіставити його з зростанням нігтів, які з часом обламуються через свою довжину. Однак цього разу подія носить такий небувалий розмах, що може перекроїти географію всього півострова.

Крім того, що розлом швидше за все спровокували кліматичні зміни, вчені переживають ще й про те, що така подія, яка відбувається на льодовику Ларсена С, може здатися квіточками у порівнянні з тим, що наближається в Західній Антарктиді. Потоки висхідного повітря і підвищена температура води послаблюють крижаний пласт зверху і знизу, і Томас Ваґнер, директор полярної наукової програми НАСА, упевнений, що ця картина буде повторюватися по всій земній кулі.



Схема того, як за останні десятиліття різко змінилися межі льодовиків на краю Антарктичного півострова. Знімок показує історичну картину, а кольорові лінії — сучасні кордони льодів, які руйнуються

Більше 160 км в довжину, до півтора кілометрів в ширину, подовжується на протяжність 5 футбольних полів в день — розлом на льодовику Ларсена С вражає уяву. Вперше він з’явився на східному фронті Антарктиди в 2014 році, після чого проклав собі дорогу крізь ділянку м’якого пластичного льоду. Динаміка розлому була досить типовою: він рухався ривками, прискорюючись. Гарна новина полягає в тому, що розпад не позначиться на підвищенні рівня моря, так що турбуватися про це не варто. Небезпека криється в іншому: радикальна зміна ландшафту не тільки піддасть небезпеці унікальну антарктичну фауну, але й спровокує подальший розпад льодовиків, в першу чергу — сусідніх, Ларсена А і B.

Як вже було сказано, розпад крижаного шельфу Ларсена С може бути передвісником того, що аналогічні зміни торкнуться інші вразливі райони Західної Антарктиди, особливо лиман моря Амундсена. Потепління води в цьому регіоні вже викликало танення великих льодовиків, і ось це вже привід для занепокоєння — сумарно в них міститься обсяг води, здатний викликати збільшення рівня моря на 3,3 метра, що для багатьох районів обернеться катастрофою.