Тарантул убив і з’їв величезну змію (фото)

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Всім відомо, що павуки часто ловлять у свої сіті досить велику здобич. Але хто би міг уявити, що зголоднілий тарантул в дикій природі здатний вбити і переварити цілу змію!

Уявіть собі найвишуканішу вечірку. В якості головної страви — наземна змія. Ваш гість — тарантул. Немає необхідності витрачатися на серветки і столове срібло, адже все, що потрібно для трапези, а саме величезний запас травних соків, який ваш відвідувач приніс з собою.

Ця вечірка відбулася 23 жовтня 2015 року, в прекрасному містечку Сьєрра-де-Кавери у південній частині Бразилії. Команда вчених виявила 38-сантиметрову мертву змію Erythrolamprus almadensis в тіні навислої скелі. Разом з нею був і тарантул, величезний Grammostola quirogai, який перетворив нутрощі тварин у м’ясній кисіль. Дослідження, яке у всій красі описує цю подію, було опубліковано в журналі Herpetology Notes, а рештки змії були збережені для науки.



Тарантул буквально спустошив змію

Виявляється, поїдати гігантських (у порівнянні з їх власними розмірами) тварин тарантулам не вперше, і вченим вдавалося змусити їх поїдати змій в неволі і раніше. Однак це був перший випадок, коли подібна жертва була виявлена в дикій природі, і така рідкість цілком з’ясовна — полювання на змію заняття неймовірно небезпечне, а павуки відомі своєю обережністю і терплячістю.

Леонардо Мальта Борхесу, автору дослідження та аспіранту Федерального університету Санта Марії в Бразилії не звикати до подібних видовищ. Його ім’я також фігурує в іншій статті Herpetology Notes, яка розповідає про те, як комахи поїдають ящірок і земноводних. Зокрема, вона оповідає про те, як павук Aglaoctenus oblongus закусив деревною жабою.



Жіноча особина павука-пізаурида поїдає деревну жабу