Таємничі вибухи в Тірренському морі біля острова Монте-Крісто (відео)

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Екіпаж риболовецького судна перебуваючи 16 березня 2017 року в Тірренському морі біля острова Монте-Крісто став свідком утворення на поверхні моря локальних вибухів з викидом води на кілька метрів вгору.

Вчені, які проглянули відео зроблене рибалками припускають, що причиною цього дивного явища могло стати виверження підводного вулкана.

Рибалки повідомили, що на відео вони зняли початкову фазу дивного явища, а пізніше в цьому місці спостерігалися великі викиди води, але вони злякалися і поспішили відійти на безпечне місце.

Вчені вирушили за вказаними рибалками координатами і взяли проби води в цьому районі для проведення подальших досліджень. За попередніми висновками представників Інституту геофізики і Вулканології (ІНВІ), джерелом незвичайної активності міг стати невідомий грязьовий вулкан розташований на дні моря між островами Піаноза і Монтекрісто.

Хімічний аналіз морської води показав, що в ній спостерігається значне збільшення концентрації метану. Вчені спсутили під воду безпілотний підводний апарат і просканували дно, але не виявили яких-небудь локальних теплових аномалій.



Монтекрісто — острів в Середземному морі, входить до складу Тосканського архіпелагу. Адміністративно острів Монтекрісто входить в комуну Портоферрайо у складі провінції Ліворно регіону Тоскана.