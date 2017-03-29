Таємничий дикун налякав байкерів в Індонезії (відео)

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Група мотоциклістів в Індонезії подорожувала по лісі в розташованому на заході країни провінції Ачех, коли несподівано перший з колони байкерів раптово впав і спочатку ніхто не зрозумів, що сталося, але потім побачили, як на лісову дорогу вискочив голий дикун з списом в руках, саме побачивши його і впав мотоцикліст.

Істота гуманоїдного типу, дуже схоже на людину, але дуже невеликого зросту і без волосся на голові. На кілька секунд всі застигли і мотоциклісти і дивний дикун, але потім він стрімко побіг вперед по дорозі і зник за поворотом. Мотоцикліст з камерою на шоломі рвонув за ним на мотоциклі, але встиг лише побачити, як фігура дикуна зникає в густих заростях.

Можливо це представник, якогось невідомого племені дикунів, що живуть в джунглях, але індонезійські фахівці про такі племена в даному районі відомостей не мають.