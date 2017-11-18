Таємниці цілющого озера Споттед-Лейк (відео)

У Канаді, в провінції Британська Колумбія, знаходиться невелике озеро Споттед-Лейк (Плямисте озеро). Його унікальність полягає в тому, що у воді міститься велика кількість різних мінералів у світі. Сульфат магнію, кальцію, натрію, срібло і титан – всі ці мінерали можна виявити у воді озера. У ньому не водиться риба, не ростуть водорості. Тут мешкають тільки деякі мікроорганізми. Вода в цьому озері володіє неймовірним терапевтичним ефектом, але пити її не можна.



У спекотні літні дні вода в озері випаровується, і на її поверхні утворюються незвичайної форми плями, які міняють свій колір залежно від погодних умов. Можна сказати, що в озері утворюються острівці з мінералів, що мають міцну кірку, яка може витримати вагу людини.

Як майже все дивовижне у світі, озеро має свої легенди. У цій місцевості проживає індіанське плем’я оканаган. На мові племені назва озера звучить як Клілук. Індіанці вважають, що озеро було створено вищими силами, тому вода в ньому цілюща. Існує давнє повір’я, згідно з яким озеро допомогло зупинити тривалу війну між племенами. Під час вирішального зіткнення вороги повинні були переправитися через озеро. Яке ж було їх здивування, коли під час переправи рани, завдані воїнам, зажили. Ця подія наштовхнула ворогуючі сторони на думку, що якщо рани так легко загоюються, то немає сенсу їх наносити. І війна закінчилася.

З часом все змінилося. Землі навколо озера більше не належали індіанським племенам. Протягом 40 років ними володів Ернест Сміт. У 1979 році він вирішив організувати на озері СПА-курорт. Але озеро вважається священним для індіанців, тому вони вирішили викупити його, щоб зберегти в недоторканності. І їм це вдалося. В кінці 2001 року між індіанцями і Смітом була укладена угода, в результаті якої 22 гектари землі, прилеглої до озера, стали власністю індіанського племені.

Туристам тепер не дозволяється наближатися до озера. Дозвіл на відвідування можна отримати у старійшин племені, а вони дають його вкрай рідко.