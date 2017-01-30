Таємниця зникнення цивілізації майя майже розгадана

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Розкопки в стародавньому місті Сейбаль на території Гватемали допомогли вченим знайти нові натяки на те, що цивілізацію індіанців майя погубили не тільки різкі зміни клімату, але і військові конфлікти між містами-державами.

«Ми виявили, що обидва випадки зникнення цивілізацій майя в класичному та докласичному періодах йшли схожим шляхом. Вони не просто зникли в одну мить – це зникнення йшло хвилями. Спочатку ці хвилі були невеликими і вони були пов’язані з війною і політичною нестабільністю, а потім наступав тотальний колапс, в ході якого великі поселення майя були покинуті. Потім вони заселялися, а потім знову зникали», — розповідає Такеші Іномата (Takeshi Inomata) з університету Арізони в Тусоні (США).

Подвійний кінець світу

Цивілізація індіанців майя проіснувала кілька тисячоліть, залишивши після себе безліч «мертвих міст» і пам’яток культури на півострові Юкатан, зникнувши з лиця Землі приблизно в дев’ятому столітті нашої ери, коли більшість міст-держав майя були покинуті їх жителями. Причини цього цивілізаційного колапсу досі є предметом суперечок серед учених.

Однією з можливих причин розпаду цієї цивілізації, як сьогодні вважає ряд археологів, могли бути посухи, викликані зміною клімату та перенаселенням міст майя. Серйозні підтвердження цієї теорії були знайдені у 2012 році під час розкопок на території Тікаля, одного з найбільших міст індіанців, де вчені виявили складну систему водосховищ і каналів, що свідчить про важливість води в житті його мешканців.

Іномата і його колеги розкрили ще одну можливу причину зникнення майя, вивчаючи дані, зібрані в Сейбале, одному з найбільш великих і південних міст майя в Центральній Америці, який автори статті розкопує вже більше 10 років.

Як розповідають науковці, недавні розкопки в Сейбале показали, що цивілізація майя пережила не один, а два колапси, один з яких стався приблизно через 600-700 років до повного зникнення культури цих індіанців. Відкриття одразу двох «кінців світу» змусило археологів порівняти їх між собою і спробувати зрозуміти, чи вони викликані аналогічними причинами.

Для відповіді на це питання вчені спробували реконструювати те, як змінювалася чисельність населення Сейбала перед цими епізодами зникнення цивілізації, пошарово підрахувавши, як багато будівель було в місті в різні роки його існування. Щоб отримати таку відповідь, археологам довелося використовувати новітні технології датування радіовуглецевим, що дозволяють обчислювати дати з точністю до декількох років.

Політичний клімат

У загальній складності Іномата і його колеги провели 154 таких вимірювань в різних точках року, отримавши майже повну картину того, як змінювався його вигляд в останні кілька десятиліть до класичного і докласичного колапсу. Виявилося, що місто перестало бути центром цивілізації зовсім не так, як це уявляли собі раніше історики.

Як виявилося, Сейбал та інші міста майя не згасали поступово або раптово, як вважають прихильники кліматичних теорій, а поетапно. Як показує радіовуглецевий аналіз, приблизно за 130 років до першого зникнення Сейбаля місто вступило у фазу політичної нестабільності, яка супроводжувалася серією військових конфліктів, нападів на місто і різких скорочень чисельності його населення.

Довгий час ці періоди занепаду, як показують розкопки більш молодих верств, чергувалися з короткими періодами відновлення міста, однак приблизно в 300 році до нашої ери Сейбаль був майже повністю залишений, і місто повністю зникло приблизно в 500 році нашої ери.

Аналогічним чином, що цікаво, розвивалася ситуація перед остаточним зникненням Сейбаля – в кінці 600 роках нашої ери місто було заново заселене, а вже в 735 році воно знову пережило період занепаду, пов’язане, як вважають вчені, з програною війною з містами Аґуатека і Дос-Пілас. Через 50 років, коли обидва ці міста були розорені Тікалем, найбільшим містом-державою цієї епохи, Сейбаль знову відновлюється, переживає епоху «мілітаризації» будівель, і остаточно зникає в 930 році нашої ери після воєн, розпочатих у 889 році.

Всі ці періоди розквіту і занепаду міста, як відзначають вчені, були в першу чергу пов’язані з політикою. Тим не менш, це не виключає ймовірності того, що у всіх цих політичних подій могли грати провідну роль і посухи, які змушували правителів майя «розширювати життєвий простір» у пошуках води і землі, придатної для сільського господарства.