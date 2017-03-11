Телеведучий з’їв шматок людського мозку, відвідавши плем’я канібалів (відео)

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Ведучий американського телеканалу CNN Реза Аслан зняв скандальний репортаж, перебуваючи в гостях у представників індійської секти агхорі. Практикуючи ритуальний канібалізм, віруючі пригостили журналіста шматочком людського мозку, змусивши запити це алкоголем, налитим в череп померлого одноплемінника.



На опублікованих нижче кадрах відображено, як Аслан, чиє обличчя в рамках ритуалу вимазали людським прахом, проковтує смажений шматок мозку. Пізніше американець написав у себе в «Фейсбуці», що «частування» за смаком нагадувало деревне вугілля.

Цей епізод спровокував гучний скандал в Індії і на батьківщині журналіста. Аслана розкритикували за «очорнення образу індуїзму». Звинувачення посипалися на співробітника CNN, незважаючи на те, що він у тому ж репортажі підкреслив, що секта агхорі є маргінальною і не вважається легітимною в очах більшості індуїстів.

Крім того, американець взяв інтерв’ю, в тому числі, у тих представників секти, які не практикують канібалізм. Аскетична індуїстська секта агхорі сформувалася в XIV столітті. Агхорі поклоняються богу Шиві.

У Конгресі США обурилися цими кадрами. Там порахували, що цей репортаж очорнює індуїзм.