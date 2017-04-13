Темні смуги на Марсі можуть бути не пов’язані з водою

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Загадкові темні штрихи на схилах Марса можуть зовсім не мати відношення до рідкої води. Ці довгі, вузькі особливості поверхні Червоної планети, які стали відомі як повторювані лінії на схилі (RSL), виявляються поблизу марсіанського екватора на кілька тижнів у теплі пори року. Вони були відкриті в 2011 році вченими, що вивчають знімки, зроблені апаратом NASA MRO.



Деякі вчені стверджують, що RSL утворюють перехідні потоки солоної води, а відтак вони можуть бути ознаками потенційно придатного для життя середовища — цю ідею підкріпили дані за 2015 рік, коли MRO ідентифікував гідратовані солі в цих місцях.

Але рідка вода — не єдине можливе пояснення. Наприклад, деякі дослідники припустили, що RSL викликає сезонне замерзання і відмерзання двоокису вуглецю, в той час як інші стверджують, що це лавини сухого пилу і піску.

Нове дослідження, яке було опубліковано в журналі Nature Geoscience, говорить на користь останньої гіпотези. Команда вчених під керівництвом Фредеріка Шмідта з Університету Париж-Сюд у Франції, змоделювала RSL за допомогою чисельного моделювання. Ця робота з моделювання показала, що одне тільки сонячне світло може викликати зсуви на схилах RSL внаслідок ефекту «теплової повзучості».

Тобто нагрів сонця дестабілізує матеріал на схилах RSL, зменшуючи кут нахилу і викликаючи зсуви.

«За сонячної інсоляції в ґрунті відбувається підвищення температури повітря, що рухається в пористому просторі ґрунту, що у свою чергу дестабілізує гранули», каже Шмідт. «Цей ефект посилюється, коли присутня тінь валуна. Тому джерелом будуть, схоже, валуни».

І дійсно, моделі команди припускають, що для запуску потоків RSL необхідні валуни неподалік, пишуть вчені в новому дослідженні.

Модельовані потоки відмінно відповідають актуальним RSL, спостережуваними в кратері Гарні на Марсі, підкреслюють сезонність цих особливостей і переважання їх на певних типах схилів, кажуть члени команди. Наприклад, прожилки в кратері Гарні більше поширені на західних схилах, ніж на східних, тому що перші поглинають більше сонячної енергії.

Прогностичний успіх моделі «теплової повзучості» — це ще не вся порція доказів, що говорять на користь сухих зсувів, вважають Шмідт і його колеги. З одного боку, потенційне джерело води в RSL залишається загадкою. Конденсація атмосферної води на марсіанському екваторі — в найбільш сухій частині планети — малоймовірна, кажуть дослідники, а лід, що пролягає глибоко, нестабільний у місцях RSL. Крім того, підземні водоносні горизонти не можуть пояснити RSL поблизу ободів кратера.

Крім того, смуги RSL вузькі й прямі, за типом сухих лавин на Землі. Темний колір RSL необов’язково повинен позначати вологість.

«Ми інтерпретуємо такий темний прояв альбедо RSL як ефект сортування гранул під час потоку», пишуть вони. «Менші зерна повинні викидатися з потоку. Загасання відбувається через більш дрібний еоловий (вітряний) розподіл гранул з атмосфери».

Навіть гідратовані солі можуть не пояснювати рідку воду. Лабораторні експерименти нещодавно показали, що вода в солях RSL може відбуватися з марсіанської атмосфери, а не з прилеглої поверхні. Тому вченим належить провести ще небагато робіт, щоб остаточно пояснити виникнення RSL.