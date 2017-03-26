Температура земної мантії на 60 градусів вище, ніж вважалося раніше

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Температуру мантії Землі вимірюють не безпосередньо, а з допомогою модельних експериментів: речовину мантії в прямому сенсі збирають з різних мінералів, а потім доводять її до рідкого стану.

Однак, у таких дослідах виникає проблема з водою – вона є і в мантії, але, якщо ми ставимо експеримент на поверхні Землі, то доводиться мати справу з досить вологою атмосферою; крім того, досить важко врахувати кількість води, що міститься в тих мінералах, які ми плавимо, намагаючись отримати модель мантії. Саме тому ми отримуємо температуру мантії, яка насправді нижче тієї, що є насправді.

Дослідникам з Океанографічного інституту Вудс-Хол (США) вдалося вирішити проблему за допомогою мінералу олівіну, який є в мантії і частку води в якому можна визначити достатньо точно.

Геофізики повідомляють, що в розплавленому олівіні води виявилося рівно стільки ж, скільки в цій мантії. У цьому зв’язку температуру мантійного шару Землі довелося підвищити до 1410°С – 60°С більше, ніж вважалося досі.