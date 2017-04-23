Tesla відкликає понад 60% своїх машин 2016 року випуску

Через брак у деяких машин моделей S і X можуть бути проблеми зі зняттям машини з гальма. У компанії відзначають, що ця проблема була допущенна стороннім виробником деталей, і не представляє небезпеки для власників електрокарів.

Брак знайдений у машин, вироблених в період з лютого по жовтень 2016. У заяві Tesla повідомляється, що неполадки імовірно є менш 5% машин, яким будуть замінені гальма. На заміну бракованих деталей потрібно близько 45 хвилин, стверджують у компанії.

Всього в 2016 році Tesla, за даними Reuters, виробила 83 922 електромобіля. Таким чином, будуть відкликані 63% від усіх вироблених в минулому році автомобілів.