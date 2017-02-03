Тест Lightning-кабелей для Айфона

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Начнём с главной причины, которая заставляет людей искать альтернативу оригинальному кабелю от Apple. Это, конечно же, цена. Никто не хочет платить за провод 19 долларов. К тому же рядом можно найти с десяток аналогов, цена на которые составляет около 2,5$. Так зачем переплачивать лишние 16,5 долларов? Мало того, на ум также приходят китайские поделки, которых можно купить три штуки за доллар. Но будет ли такой кабель для iphone верой и правдой заряжать ваш гаджет долгие годы? Давайте разберёмся.

В продаже можно найти как сертифицированные, так и несертифицированные Lightning-кабели. Также необходимо учитывать, что есть теневой рынок, на котором подделки выдают за оригиналы, которые также могут стоить 19 долларов, но обладать куда менее низким качеством.

Главный недостаток несертифицированных кабелей — отсутствие чипа аутентификации. Собственно, это и есть главный инструмент компании Apple в борьбе с пиратством. До сих пор в интернете можно найти множество тем, посвящённых тому, как кабель перестал работать после обновления операционной системы. Точнее, с проводом было всё в порядке. Просто гаджет информировал своего владельца о наличии несертифицированного аксессуара. К счастью любителей халявы, и несчастью разработчиков оригинальной продукции, китайские программисты давно научились обходить данную систему защиты.

Тесты кабелей

Apple (MFi)

Для начала рассмотрим оригинальный кабель от компании Apple. Сразу нужно отметить, что он довольно тонкий. Тем не менее его жёсткость находится на среднем уровне. Длина провода составляет один метр, что довольно-таки мало. Хотелось бы побольше.

Кабель за 50 центов

Марка специально не указана, так как в большинстве случаев на Aliexpress просто пишется: «Кабель для iPhone». Тем не менее причиной его выбора стал высокий рейтинг и несколько тысяч продаж. Поэтому его условно можно считать проверенным.

Форма кабеля плоская при этом провод ещё тоньше, чем оригинальное изделие ребят из Apple. Такое ощущение, что он специально сделан таким, чтобы максимально быстро выходить из строя. Интересным дополнением к его внешнему виду являются заусеницы, которых полно по всей длине. Длина один метр.

KALUOS

Одна из самых популярных моделей во всех магазинах. Цена провода около трёх долларов. Зависит от точки, где вы будете делать покупку. Сразу хочется отметить респектабельный внешний вид. Жёсткость средняя. При этом он довольно толстый, что лишь добавляет уверенности пользователю во время использования.

После использования KALUOS оставляет приятное впечатление. В магазинах провод можно найти в серебряной и золотой расцветке. Длина также может быть разной. Кстати, аксессуара нет в официальной базе Apple. Тем не менее кабель продаётся как MFi.

Lemfo (MFi)

Итак, это сертифицированный аксессуар без каких-либо неясностей. Он есть в базе компании Apple, что легко можно проверить. При этом провод по факту точная копия оригинального изделия. В принципе это можно сказать по одному внешнему виду. Только надпись на штекере отличается и цена, которая составляет немалых 10 долларов. На Amazon можно купить за восемь.

Итоги тестов

Сверху мы могли прочитать общее описание кабелей и узнать, сколько стоит каждый из них. Теперь рассмотрим, технические характеристики каждого:

Оригинал от компании Apple — 4,52 В, 1,69 А, 7,64 Вт.

Подделка за 50 центов — 3,6 В, 1,34 А, 4,82 Вт.

KALUOS — 3,95 В, 1,47 А, 5,8 Вт.

Lemfo (MFi) — 4,54 В, 1,69 А, 7,67 Вт.

Тесты при помощи зарядного устройства показали, что лучшую мощность на выходе показал кабель Lemfo, оригинальный провод шёл вторым, с большим отрывом на третьем месте расположится KALUOS, четвёртую позицию занял 50-центовый клон. Тем не менее во время замеров силы тока при зарядке iPad, Apple чуть-чуть опередил своего десятидолларового оппонента. Дальнейшая расстановка позиций осталась без изменений.