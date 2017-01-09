Times: уклавши угоду з Путіним, Трамп подасть йому Україну «на блюді»

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Обраний президент США Дональд Трамп, схоже, вважає, що може укласти з Володимиром Путіним угоду щодо Сирії, пише The Times. Для Москви, упевнене видання, це стало б нагородою за її «воєнний авантюризм на Україні» та в інших місцях.

Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов», йдеться в статті, скоро пропливе через Ла-Манш, оскільки він виконав своє завдання, надавши сприяння у проведенні російських бомбардувань в Сирії. Відвід цього корабля і інших російських сил, на думку видання, був запланований так, щоб збігтися в часі з інавгурацією Дональда Трампа. Тим самим Кремль відправляє обраному президенту США сигнал: «Володимир Путін готовий укласти угоду зі Сполученими Штатами». «Для «Адмірала Кузнєцова» місія завершена. Повстанські сили в Алеппо розтрощені, Башар Асад, президент Сирії і клієнт Кремля, мабуть, буде почувати себе на своїй посаді так безпечно, як він себе не відчував з 2011 року», — пише The Times.

Військова операція пана Путіна була націлена на те, щоб створити на місці подій «політичні факти», завдяки яким майбутній адміністрації Дональда Трампа було б легше визнати Сирію частиною російської сфери інтересів. Як вважає британська газета, мирна конференція, про проведення якої в кінці цього місяця подумують Росія і Туреччина, стане спробою зробити режим Асада «невразливим». Але Захід слід турбуватися не тільки з приводу знищення «незалежних голосів» в Сирії і важкої долі мільйонів мирних сирійців, але і з приводу того, що Трамп і Путін можуть укласти велику угоду, яка не буде обмежуватися одним лише Близьким Сходом.

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Санкції посилюються, і росіяни все більше турбуються через тактики Путіна

Росія — це заправка Європи Неодноразово звучали похвали Трампа на адресу Путіна, а також його екстравагантні спроби захистити Москву від критики і применшити її роль в кібератаках на президентські вибори в США дають зрозуміти, що обраний президент Сполучених Штатів готує шлях до «масштабного примирення з Кремлем». Пріоритети Трампа у зовнішній політиці, як підкреслюється в статті, полягають у тому, щоб перемогти терористичне угрупування «Ісламська держава», зменшити роль Ірану як джерела дестабілізації в регіоні і кинути виклик економічній та зростаючій військовій потузі Китаю.

«За розрахунками майбутнього президента, Росія може допомогти з реалізацією всіх цих стратегічних завдань за умови, що їй нададуть визнання, якого вона так жадає», — пише The Times. Така політика розрядки «шкідлива». Її результатом стане те, що Україна буде подана російському лідерові «на блюдичку».

Угода між Трампом і Путіним, за словами політичних аналітиків, років на 20 прибрала б з міжнародного порядку тему Криму, щоб не заважати врегулювання війни, що проходить на територіях Донецької і Луганської областей. При цьому «російська анексія» Кримського півострова була б тихо визнана. «Для Путіна це стало б щедрою нагородою за перекреслування кордонів у Європі з допомогою сили», — пише The Times.

Однак, вважає британське видання, це не принесло б миру кордонам Європи, оскільки мирне врегулювання на сході України може початися лише в тому випадку, якщо Москва «дійсно відведе свої частини і буде поважати кордони».

Натхнення: inosmi.info