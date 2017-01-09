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Тисячолітні наскальні зображення Будди знайшли в Тибеті

в Земля 09.01.2017 9 пер.

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У Тибетському автономному районі КНР виявлені висічені наскальні зображення з буддистськими фігурами, вік яких перевищує тисячу років.

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Знахідка була виявлена в повіті Манкан в окрузі Чамдо. Всього археологи виявили вісім висічених наскельних зображень.

Відзначається, що зображення відносяться до часу королівства Тубо, що існувало з 618 по 842 роки нашої ери. За словами доцента Інституту вивчення Тибету при Сичуаньскому університеті Чжан Яньцина, найімовірніше, зображення були зроблене в другій половині восьмого століття або першій половині дев’ятого століття нашої ери.

 
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