Титан виявився «електричним місяцем»

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Вчені з’ясували, що поява електричних зарядів у матеріалі через тертя (Трибоелектричний ефект ) є причиною аномальної орієнтації великих дюн Титану, який є найбільшим супутником Сатурна.



На екваторі Титану розташовані дюни, орієнтовані проти напрямку руху переважаючих в регіоні приповерхневих вітрів. Чому так відбувається, залишалося загадкою, але останні дослідження вчених, дозволили висунути гіпотезу про те, що така геометрія дюн пов’язана з виникненням електричних сил тяжіння між вуглеводневими частинками, що утворюють ці пагорби під час тертя один об одний.

Існує й інша гіпотеза аномальної орієнтації дюн Титану в якій передбачається, що верхні шари атмосфери Титану на висоті вище 5 кілометрів від поверхні, обертаються в східному напрямку швидше нижчих частин, що призводить до появи рідкісних, але сильних низхідних потоків, які, досягаючи поверхні Титану, викликають вітри в напрямку зі сходу на захід і метанові бурі, які перебудовують дюни.