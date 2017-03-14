Десятка ґаджетів для порятунку від спеки (фото)

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Зима залишилася позаду, а весна і літо обіцяє нам чимало теплих днів. Але іноді температура зростає занадто швидко, і важливо заздалегідь підготуватися до спеки. Ось топ-10 ґаджетів, які дозволять вам пережити спеку. Ви навіть можете взяти деякі з них з собою, якщо плануєте літній відпочинок в цьому році.

10. Охолоджуючий вентилятор з розпилювачем води

Навіщо використовувати традиційний вентилятор, коли ви можете вибрати портативний вентилятор, поєднаний з розпилювачем води? Ці незвичайні ґаджети гладкі, легкі і недорогі (від 175 грн), що робить їх корисною річчю в спеку. Працюють вони від звичайних батарейок. Потужні лопаті будуть гнати прохолодний вітерець на ваше обличчя, а одне натискання на «курок» дозволить розпорошити цілющу вологу (будь то звичайна або мінеральна вода).

9. Ручка-вентилятор Breeze Pen Fan

Невеликі розміри цього ґаджета дозволять вам взяти його на роботу, навчання або в подорож. Він працює дивно тихо, так що вам не доведеться турбуватися про невдоволення колег, одногрупників або пасажирів. Живиться Breeze Pen Fan всього від однієї батарейки AAA. Коштує близько 200 гривнів.

8. Термостат Ecobee

Після довгого робочого дня влітку так приємно прийти в прохолодний будинок. Але що робити, якщо ви живете один і нікому навіть включити кондиціонер до вашого приходу? На цей випадок компанія Ecobee випустила розумний Wi-Fi термостат, сумісний з Apple HomeKit і Amazon Echo. Він пропонує повне дистанційне керування опаленням і охолодженням вашого дому — через сайт, або додаток для смартфона або планшета. Єдиним недоліком цього ґа0джета є ціна — 395 доларів.

7. Холодильник для автомобіля

Якщо ви коли-небудь подорожували на автомобілі в літній час, то знаєте, що напої і закуски, які знаходяться в машині, страшенно швидко нагріваються. А їсти гарячі бутерброди і пити теплі напої в жарку погоду — задоволення нижче середнього. Уникнути подібної ситуації допоможе переносний холодильник для авто, який може бути підключений до прикурювача через адаптер. Багато подібних ґаджетів також мають функцію розігріву, а це означає, що ви можете використовувати їх цілий рік. Коштують автомобільні холодильники від 1750 грн.

6. Охолоджуючий USB-валик від Brando

На шостому місці в нашому прохолоджувальному рейтингу знаходиться один з кращих пристроїв, що рятуює від спеки і, до того ж, незамінна річ для людей, яким доводиться багато часу проводити за комп’ютером. Валик, виконаний у формі півмісяця, охолоджує руки, завдяки розташованим на ньому вентиляційних отворів, а також пропонує підтримку для зап’ясть. Такий пристрій продається на сайті виробника — USB Brando.com за 19 доларів плюс вартість доставки.

5. Морожениця

Що за літо без морозива? Звичайно, ви завжди можете купити морозиво в магазині. Але в спекотний день не завжди хочеться покидати затишну домашню прохолоду. А солодкий, холодний вершковий десерт можна зробити і самому, коли є такий корисний пристрій, як морожениця. Благо рецептів морозива в Інтернеті повно.

Купити мороженицю можна, в середньому, за 1500 грн.

4. Розумний браслет Netatmo June

Безмежна кількість розумних аксесуарів, які контролюють частоту серцевих скорочень, показують, скільки калорій ви спалили, і так далі. Є навіть ґаджети, які допоможуть вам не обгоріти на сонці і зберегти красу і здоров’я шкіри. До таких пристроїв відноситься Netatmo June. Він в режимі реального часу вимірює інтенсивність сонячних променів і порекомендує вам надіти капелюх в жаркий день, а також вкаже, який сонцезахисний крем краще використовувати. Датчик УФ-випромінювання синхронізується з вашим смартфоном і налаштування браслета можуть бути персоналізовані для задоволення ваших потреб.

Вартість такого браслета становить близько 4500 грн. Розумний аксесуар виконаний у вигляді діаманта і дуже гарно виблискує на сонці.

3. Вентилятор Dyson

На третій позиції в добірці кращих ґаджетів від спеки знаходиться інноваційний варіант для тих, хто хоче швидко і ефективно охолодити приміщення. Відсутність лопатей робить цей вентилятор безпечним для сімей з домашніми тваринами або маленькими дітьми. Проте в вітчизняних магазинах коштує він досить недешево — близько 14 000 грн, так що має сенс замовити його на зарубіжних інтернет-майданчиках.

2. Автомобільна накидка WAECO MagicComfort

Гаряче сидіння автомобіля — неприємне відчуття, особливо якщо доведеться провести в машині чимало часу. Щоб автомобілісти відчували себе комфортно, створена накидка з охолоджуючим ефектом WAECO MagicComfort. Повітря в неї надходить від вентилятора, який кріпиться під сидінням і подається дозовано, щоб водій не застудив поперек і інші важливі частини тіла. Живиться пристрій від прикурювача і не перешкоджає розкриттю подушок безпеки. Вартість накидки — від 2300 грн.

1. Вентилятор для ліжка BedFan

Мабуть, найкращий ґаджет для порятунку від жарких весняно-літніх ночей. BedFan призначений для установки збоку ліжка або в її ногах. Він буде охолоджувати вас прохолодним повітрям, поки ви відпочиваєте. І коштує не дуже дорого — близько 100 доларів.