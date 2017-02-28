Найбільш забруднені моря (фото)

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1 Мексиканська затока



Внутрішнє море Атлантичного океану – Мексиканська затока – це лідер нашого параду античистоти. Основний тип забруднення – хімічний. Річки Куби, США та Мексики несуть в затоку води, отруєні добривами, тому основне забруднення – нітрати і фосфор. Крім того, тут із завидною регулярністю трапляються розливи нафти, а риба вмирає від бактеріального зараження.

2 Чорне море



Чорне море по забрудненню може дати фору Мексиканській затоці, але серйозної екологічної катастрофи тут ще не сталося. Хоча вона назріває. Водостік у морі перевищує його обсяг у шість разів, і як розумієте, річки несуть з собою всілякі забруднення. А ще і сірководень на дні…

3 Середземне море



Шокуюча правда про Середземне море в тому, що воно дуже брудне. Все ще любите ніжитися під сонечком на берегах Італії та Кіпру? Вибирайте місце для купання подалі від великих міст. Згідно з останньою доповіддю Екологічної групи ЄС в Середземне море щорічно скидається 650 мільйонів тонн твердого сміття і 230 мільйонів тонн рідких забруднень, які включають свинець, ртуть, морепродукти, фосфати і так далі.

4 Балтійське море



Балтійське море – справжня бочка, тільки не порохова, а хімічна і ядерна. На його дні затоплені 500 тис. тонн хімічної зброї у вигляді бомб, контейнерів і зарядів. Існують свідчення, що деякі з них вже проржавіли, через що у воду почав надходити іприт. Кажуть, що тут же затоплені і ядерні відходи, але ця інформація секретна.

5 Південно-Китайське море



П’ятий претендент нашого ТОП 10 найбільш забруднених морів у світі – найбільш брудне море Південної півкулі, і, на жаль, надії на його відновлення майже втрачені. Періодично морська вода забарвлюється в червоний колір – це отруйні водорості розмножуються в таких кількостях, що повністю закривають собою морський горизонт на популярних пляжах.

6 Азовське море



Неглибоке Азовське море страждає від мору риби у спекотні роки. На мілководді вода нагрівається настільки, що кисню залишається занадто мало для здорової життєдіяльності морських організмів. До того ж на його акваторії виявлені плівкові нафтові забруднення, які за площею рівні 0,05% його поверхні.

7 Лакадієвське море



Омиває узбережжя Західної Індії Лакадієвське море відчуває на собі всі «принади» сусідства з її мегаполісами. З морем тут не церемоняться: концентрація важких металів у його портах 0,3-0,6 мл на літр, що вище ГДН в 3-6 разів.

8 Японське море



Ще один заручник морських судноплавних шляхів, Японське море сильно забруднено нафтопродуктами, кількість яких перевищує допустимі концентрації в 10 разів. Крім того, тут розчинені пестициди і вуглеводні з нафти, ДДТ.

9 Каспійське море



Каспійське море, якщо можна так висловитися, «задихається під гнітом нафтових розробок». Вміст вуглеводнів в його воді вже давно перевищує допустимі концентрації фенолів у воді Каспію – в шість разів більше, ніж дозволено.

10 Червоне море



Червоне море – одне з найтепліших на Землі. Це не тільки приваблює туристів, але ще й призводить до інтенсивного випаровування. Концентрація забруднюючих речовин у морських водах з кожним роком збільшується. Забруднення цієї водойми призвело до того, що кількість риби, що виловлюється в ньому скоротилося на 70%, ну, а туристів … туристів стало тільки більше.