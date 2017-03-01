Найбільш зруйновані дороги у світі (фото)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Податки на дороги підвищують з кожним роком, але полотна стають все гіршими і гіршими. Немає єдиного стандарту на ремонтні роботи, немає постійної техніки. В різних країнах постійно залучають сторонні сили, щоб зробити дороги більш якісними, проте якістю навіть і не пахне. Після дорогих ремонтів і минулої зими, поверхня розповзається, тріскається, ламається, здувається. Їздити по них не тільки небезпечно, але і накладно – вздовж тротуарів можна знайти десятки автосервісів, у яких стоять черги.

Якщо ви задумували подорож, рекомендуємо взяти на замітку країни, в яких дороги місцями не зовсім «апетитні» і комфортні для їзди. А ось і той заповітний топ-10 найбільш зруйнованих доріг в світі, якими їздити не варто. Це призведе до поломки машини, до аварії, до поганого настрою і нездійснених поїздок.

10. Молдова

Ця країна відкриває топ-10 рейтингу. Тут хоч і роблять останнім часом якісні дороги, але тільки у столиці. В інших населених пунктах немає ні асфальту, ні ґрунту. Люди виходять з положення, як тільки можуть. Ями латають підручними засобами, взятими, швидше за все, з будівництв. За останній рік Молдова профінансувала будівництво доріг спільно з Румунією. Але от у попередні роки (2012-2015) кожен раз після ремонту доводилося робити нові полотна. Напевно це молдовський бізнес – взяти грошей у сусідніх країн, вкластися, потім через якийсь час знову підвищити податки, щоб вистачило на реконструкцію. А не за горами повторне повне будівництво.

9. Україна

Ще одна країна зі складу СНД, де дорогами не дуже пахне. Немає жодної дороги, на якій не зустрічалася б купина, нерівний асфальт. Після кожного дощу і заморозок асфальту стає все менше. Влада стверджує, що намагається зробити все, що в їх силах, і за 2016 рік було відремонтовано… 1% автошляхів.

8. Румунія

Країна Євросоюзу, куди прагнуть багато країн СНД. Останнім часом це актуально в Молдові. Ось частково в Румунії є гарні полотна, за якими приємно їздити. Але податок Євросоюзу настільки великий, що люди готові самі ремонтувати їх. Нагадаємо, що працівники малих підприємств отримують зарплату частково в румунських леях, євро і талонах на харчування. Так, ви не помилилися. Там багато дорогих машин, багато красивих будинків, архітектурних пам’яток, але і вантажівок досить, які їздять по трасах міжнародного спрямування, міських дорогах та сільській місцевості. Від ваги асфальт не витримує і провалюється.

7. Росія

А ось та сама Росія, імперія влади і можливостей. Навіщо взагалі критикувати таку велику країну, яка нещодавно ввела податок – кожен масивний транспорт повинен сплатити податок, який піде на будівництво міжміських смуг. А податок платити обов’язково – вам же їздити, ви і будуйте.

6. Гвінея

Країна чужа нам, але знати про неї потрібно. Точніше про її дороги, яких немає зовсім. Крім відсутності асфальту, тут багато сміття, яке не прибирається вантажними машинами. Ну а як ви хотіли? Машина по збору сміття ніяк не проїде по розбитій дорозі, значить, і збирати вона нічого не буде. А без цього ремонт неможливий. Ось такий парадокс, хоча місцеві жителі особливо не переживають за стан дорожніх полотен.

5. Мозамбік

Красива місцевість, така незвичайна, хвиляста і нагадує річку. А це, сюрприз, дорога міжнародного призначення. Тут по ідеї повинні проїжджати вантажні автобуси і вантажівки, які доставляють товари на експорт і імпорт. От цікаво, в якому стані привозять продукти, і яким чином вони вивозяться в інші сусідні країни? Хто взагалі купує товар, який перевезений по цьому бездоріжжю? Влада обіцяла зробити хоч якесь покриття, але грошей не вистачило. Звичайно, звідки в країні фінанси, якщо єдиним засобом заробітку всього населення є торгівля тим, що знайдуть, зроблять або вкрадуть. Як вони виживають, невідомо. Але економіка процвітає, а ми скаржимося на ями на дорогах.

4. Таїланд

Тут красива місцевість, по якій гріх не пройтися. Іноді, звичайно, хочеться проїхати, але краще не ризикувати. Після постійних повеней і землетрусів дороги не відновлюються. Першим ділом сили кидають на будівництво будинків, потім на відновлення аграрних споруд і будівель. Дороги, як заявив уряд, не найбільш ходова частина в екскурсіях і відпочинку приїжджих. Тому ремонту вони не вимагають, принаймні, термінового. Як ви бачите, полотно гарне, рівне, чисте, немає латок, немає стиків. Але ось стихійні лиха зовсім недоречні – постійні руйнування це постійні вкладення.

3. Маніли (Філіппіни)

А ось і трійка фіналістів – бронза дістається Філіппінам. Тут дороги роблять часто, швидко, але не якісно. Влада каже, що готова витрачати останні державні кошти і свої власні заощадження, а ось навіщо – така місцевість передбачає постійні зсуви, обриви, обвали. Це псує навколишнє середовище, дороги, транспорт перестає ходити. Шар асфальту занадто малий для похилої місцевості, це скажуть будь-які інженери, проектувальники, які вивчають геодезію. Але як пояснити владі, що трохи більше витрачати на товстіший шар асфальту, трохи якіснішу роботу і більше часу – і все буде триматися мінімум 5 років. Тріщини неминучі для скелястій місцевості – але навіщо тоді будувати дороги без обліку таких основних вимог?

2. Кашмір (Індія)

Індуси – народ гордий і вимогливий. Вони знають свої традиції, поважають релігію, але от за дорогами поводяться потворно. Сьогодні вони в рейтингу отримують срібло і друге місце в топ-10. В горах постійно трапляються обвали, напевно, природа-мати винна. А ось і ні – вирішили подолати гору, будьте ласкаві будуйте нормальні дороги, щоб потім не було жертв. До речі, за статистикою, кожна третя машина ламається, кожна п’ята потрапить в аварію, а кожна сьома – падає з обривів. Управління міста не знає, як вирішувати такі справи, але головне – помолитися, сподіватися на сили зверху, і чекати манни небесної.

1. Гватемала

Це унікальний кадр, який зроблений місцевим журналістом. Багато років неможливо було достукатися до влади, щоб заявити про настільки велику діру в дорозі. Вони або не знали і не чули цього, або просто не хотіли з’ясовувати обставини. Адже є відповідальні люди за ремонт доріг. Ось шар асфальту зроблений на совість – товстий, якісний. Ну а що під ним? Ґрунтові води? Земля, яка утворює похилу місцевість? Не можна так зверхньо поводитися з народом. Величезна яма стала схожа на канал в підземний світ – щогодини земля з боків обвалювалася, а зупинити процес було неможливо – ні засобів, ні можливостей, ні техніки не було.

Зараз потрібно відновлювати все з самих глибин, виплачувати постраждалим особам шкоду, адже на території обриву були і малі підприємства, і бутіки і навіть світлофори. А люди платять податки, бізнес втрачають, копійку заробити не можуть. Якщо раніше податок тиснув бізнес, то тепер його результат «технології» задавив місцевість.