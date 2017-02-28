Найнадійніші смартфони 2016 року

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Внаслідок нинішньої кризи і різкого масового збільшення виробництва смартфонів, ми вирішили з’ясувати, які ж з них краще, а які купувати не варто. Не будемо займатися піаром, а створимо топ-10 надійних смартфонів за 2016 року, які в теперішньому році будуть дешевше. Їх можна і потрібно купити, якщо вам необхідний телефон. Відразу обмовимо, що вартість у них різна – десь ціна вища, ніж вказана в нашому рейтингу, тому не робімо поспішних висновків, а просто читаємо і порівнюємо.

10. Lenovo Vibe X3

Хто б сумнівався, що ця марка та виробник дадуть про себе знати. У Китаї ця компанія стала кращою з виготовлення смартфонів. А в інших країнах частіше звертають увагу на характеристики. Отже, чим він може порадувати споживачів, і чому його вважають одним з найнадійніших? Модель створена наприкінці лютого 2016 року, і поєднує в собі приємні якості – широкий екран на 5,5 дюймів, 32 Гб постійної пам’яті і 3 Гб оперативки. Основна камера має роздільну здатність до 21 мегапікселів, а фронтальна до 8. Переваги – надійні стереофонічні динаміки, які ідеально підходять для міні кінотеатру в телефоні. Як і на яблучній версії, є сканер відбитків пальців. Батарея витримує активність до декількох днів без підзарядки – 618 годин у фоновому режимі і 31 годину в режимі розмови.

Вартість від $ 300

9. Apple iPhone 7 Plus 32Gb

Новий флагман культового виробника з США. Ця модель перевершила всі очікування. Хтось казав, що телефон буде іншої форми, деякі припускали, що він буде гнутися, або з’являться два додаткові екрани. Ні, з’явилися дві камери. Об’єм вбудованої пам’яті (а іншого у них немає, і не буває) в різних версіях може бути 256 і 128Гб. Але в рейтинг надійних смартфонів ми віднесемо модель більш скромну по пам’яті – вона має найновішу операційну версію системи. Екран також має 5,5 дюймів, роздільна здатність 1920*1080, а ось оперативна пам’ять здивувала – додаткове місце на 3Гб, як у попередньої моделі, тільки все дорожче через бренд. Відмітна особливість – якщо раніше яблучний телефон міг працювати в режимі слухання музики всього 17 годин, 7-а версія може витримати до 28 годин. І не треба купувати водозахисний чохол, телефон вже вбудована функція захисту від вологи та води.

Вартість від $ 1080

8. Huawei Nexus 6P 64Gb

Модель розроблена спільним виробником з Китаю і компанією Google. Ось вже не думав, що пошукова система, продукт поштових програм і відео ресурсів буде створювати дизайн для смартфонів або, ще куди дивніше, стане спільним розробником. Хоча там працюють люди, яким відомо багато що про нинішні телефони. Нагадаємо, що компанія Google володіє операційною системою Андроїд, ось чому всі нововведення – це їх заслуга. Екран досягає 5,7 дюймів, розрішення має 2560*1440 пікселів, а вбудована пам’ять – 64Гб і 3Гб оперативки. Є підтримка двох сім-карт. Камери варто окремо похвалити – вони ідентичні тим, що знаходяться в 6 версії iPhone – такі ж потужні і довговічні. Вбудовані спалахи LED і фокус автоматичної дії доповнюють і без того прекрасну якість зйомки. Є навіть спеціальна програма для фото і відео – Google камера, яка видає відмінну якість знімків, а відео можна підкоригувати так само, як у фото редакторі.

Вартість від $ 550

7. Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb

Провідний виробник з Південної Кореї проголосив відразу 5 новинок свого продукту. Серед них опинився на наш погляд найбільш надійний телефон. На думку покупців і даними ЗМІ періодики, ця модель займає провідне місце в лідерах продажів, тобто, кількість покупців перевищує кількість тих, хто купив 5-ий iPhone. А його придбали вже декілька мільйонів чоловік, тому сьоме місце тільки через функцій. Вони могли бути і краще, але для такого старту теж непогано. Оперативна пам’ять тут має 4Гб, що в порівнянні з іншими моделями просто ідеально. Це сучасна ігрова приставка з функціями телефону, по-іншому не можна назвати його. Є окремий слот карти пам’яті в гніздо для sim-карти. Можна використовувати два номери, а можна в один слот вставити карту вагою до 200Гб! Шикарна роздільна здатність камери на 12 мегапікселів, а об’єктив оснащений світлосилою в F1.7.

Вартість від $ 850

6. Huawei Honor 8 32Gb RAM 4Gb

Сімейство Honor з’явилося в кінці липня – в основному в Китаї. До кінця серпня телефон дійшов до Європи. Найрейтинговіший смартфон, про який можна почути тільки позитивні відгуки. Екран малуватий, якщо порівнювати з іншими моделями, всього 5,2 дюйма, але зате вбудована оперативна пам’ять – 4Гб. Можна використовувати дві сім-карти, або в один із слотів вставити карту пам’яті. Дуже примітно, що з’явилася функція заощадження енергії SmartPower, якої так не вистачало в попередніх версіях. Термін роботи без підзарядки маленький, але при заощадженні енергії з включеною функцією досягає 1,7 днів у режимі очікування, а при розмові – до 1,2 дня. Тут вмонтований 8-ми ядерний процесор HiSilicon Kirin 950. Є сканер для зняття відбитків пальців, і додатково є лазерний авто фокус на об’єктиві фронтальної та основної камер.

Вартість від $450

5. Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32Gb

Ця модель стала настільки популярна в Китаї, що пік продажів припав на перший тиждень випуску. Примітно те, що смартфон поєднує в собі такі характеристики і по такій доступній ціні. Самі поміркуйте, як можна вмістити у вартість $ 200-220 і останню версію операційної системи, і 5,5 дюймовий екран, і широке розрішення, і можливість відкривати камеру сенсорним натисканням!? Підтримуються дві сім-карти, є вбудована пам’ять і оперативна на 3Гб. Цього цілком достатньо, щоб дивитися фільми та грати в ігри. Батарея тут протримається без зарядки довше всіх уже згаданих вище конкурентів – понад 4050 мА-год. Це найкращий показник, який доводить свою перевагу перед усіма моделями. Також тут можна створювати свої програми для свого користування – для редагування фото або відео, для створення заміток і нагадувань, і т. д.

Вартість від $ 220

4. LG G5 SE H845

Єдиний перший у світі модульний смартфон. Екран має 5,3 дюйма, вбудована пам’ять стандартна на 32Гб, і оперативка має 3Гб. Окремо є слот для 200Гб знімної пам’яті, що дозволяє заповнювати смартфон музикою і файлами, так і користуватися другим номером одночасно. Окрему увагу приділимо камерам – їх тут аж 3! Одна камера основна – має 8 мегапікселів, ширококутна, досягає 135 градусів огляду. Фронтальна камера 8 мегапікселів. Ширококутна камера розташована там же, де і основна – на задній панелі. При натисканні подвійним сенсором розмитість зображення, як на iPhone 7, може позначитися на якості знімків – не там розмив, не там пропустив світло. Тут все інакше – ви отримуєте відразу два знімки з різними розмірами – широкоформатний і основний, і з них вже можна вибрати кращий за вашу думку. На iPhone також можна зробити, але сенс завантажувати два фото, потім вибирати, коли пам’яті іноді катастрофічно не вистачає. Так і довго це все.

Вартість від $ 625

3. HTC 10 32Gb

Трійку лідерів відкриває смартфон з кращою в світі камерою. Хоча можна було б окремо для знімків купити фотоапарат за такі гроші, але краще мати завжди все під рукою. Прикро, що з 32Гб клієнту буде доступно всього 23Гб, але оперативна пам’ять має 4 Гб. Виробник розташувався в Тайвані, звідки черпає фантазію для створення кращого смартфона. Є підтримка зовнішньої карти пам’яті, і є один слот для сім-карти. Ну, якщо вам треба, купіть телефон подешевше для того номеру, на який вам менше телефонують. Додатково є і дві камери хороші, і сканер відбитків пальців, і ще багато додатків. Чому ж тоді особливий цей смартфон? Перевага – висока пропускна здатність для освітлення. Виробник ще на самому початку виробництва сказав – ви можете чекати ідеального освітлення для фото, а можете довірити нам ваші знімки і спогади. Кут огляду становить 136 градусів, що на 1 градус більше, ніж у інших вищезгаданих смартфонів. Світло потрапляє на 137% більше, ніж в інших пристроях, тому не переживайте – фотоапарат з функціями дзвінків і повідомлень допоможуть створити колажі.

Вартість від $ 600

2. OnePlus3 64Gb

Ця модель є найпотужнішою з усіх згаданих. Виробник – Китай, звичайно ж. Якщо схожі моделі в цій лінійці мають максимально 4Гб оперативної пам’яті, то цей смартфон досягає 6 гб оперативки! За це його вважають найпотужнішим, і якщо комусь закортить пограти в ГТА або сімс3, то сміливо можете встановлювати гру на телефон. Вважаємо, що підтримка зовнішньої карти пам’яті вам вже не потрібна, так подумав і виробник. Він просто дав вам те, що цінується на iPhone (сканер відбитків пальців) і два слота під sim-карти. Окреме спасибі за надійність – ніякого протиударного ск не потрібно, адже є загартоване вбудоване скло Gorilla Glass 4, здатне і захистити від подряпин. Тест пройдено був відмінно – телефон впав з висоти 230 метрів, тому виробництво вийшло в маси. Окремо треба відзначити, що в смартфоні є сенсор Sony IMX298 з апертурою f/2,0. Оптична стабілізація дозволяє робити ідеальні фотографії, які не відрізниш від тих, що зроблені в студії. Спеціальні вбудовані додатки допоможуть відредагувати тексти, створити сайти, зробити якість фотографій з інших пристроїв краще. Вбудований редактор фото і відео помічник.

Вартість від $ 500

1. ASUS Zenfone 3 ZE552KL 64Gb

У середині 2016 року вийшла тайванська модель якості та надійності – це телефон, який можна порівняти з будь-якими версіями будь-якого флагмана з нашого списку. Пам’ять оперативки досягає 4Гб, а ось знімна пам’ять карти розрахована на 128Гб. Надійність у цій моделі належить наявному в корпусі склу Corning Gorilla Glass з круглими краями, розроблених за технологією 2,5 D. Виробник відкрито заявляє – ця модель створена для фотографів, у яких немає грошей на дорогий професійний фотоапарат. Унікальність телефону в тому, що у нього єдиного в світі є потрійна автоматичне фокусування системи TriTech. Розробники поєднали технології виробництва наведення камери разом зі змінами різкості – лазерна, фазова установки. Ефективність при цьому становить 0,03 секунди! Він фокусується в 11 разів швидше, ніж людина моргає.

Електронна стабілізація камери і оптична система спостереження за об’єктом роблять смартфон найбільш ідеальним засобом для створення власної галереї. Якщо зробити 3-х ступінчасту стабілізацію, у вас будуть плавні м’які відео ролики, а якщо зробити 4-х ступінчасту – то знімки і відео будуть чіткими, яскравими і насиченими. Окремо поговоримо про динаміки з 5-а магнітами. Навушники видають чистий звук навіть після 5-ти років використання продукту, як запевняє виробник. Інтерфейс вас також порадує – власний, унікальний. У інших телефонів такого просто немає. Співвідношення ціни-якості змушує думати, що брендові iPhone-и вже просто не в моді, і створені тільки для бізнесменів, яким потрібно зателефонувати саме з яблучного продукту, причому надкушеного. Asus ZenFone дійсно вважається найкращим і найнадійнішим, адже з такими показниками, як у нього, не зрівняється навіть найдорожчий телефон.

Вартість від $ 500

А ми підводимо підсумки – як ви вже зрозуміли, смартфон може мати відмінні функції та якості, і бути в 6 разів дешевше топової моделі в магазині, яку потрібно за планом продати. Вас бентежить, що по телевізору немає реклами? Справжні виробники якісної смартфону рекламу не роблять. Це безглуздо, і можна відлякати і так наявних покупців.