Найкращі бренди світу 2017, дослідження Reputation Institute

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У нинішньому цифровому світі соцмереж справи компанії більше впливають на репутацію, ніж слова, і навіть, як не дивно, ніж ціни і відсоток знижки. А вже від репутації залежить, що і в якій кількості будуть купувати люди. У топ-100 кращих брендів світу від дослідницької компанії з промовистою назвою Reputation Institute увійшли не просто компанії, чия продукція та послуги відрізняються високою якістю, але ті, кому вдалося створити з покупцями міцний емоційний зв’язок.

Міцність емоційного зв’язку експерти Reputation Institute оцінювали по семи основним критеріям:

якості продукції та послуг,

інновацій,

умовами праці,

умінню керувати,

рівнем соціальної відповідальності,

лідерським якостям,

ефективності і продуктивності.

Методологія визначення кращих брендів світу

Базуючись на цих показниках був вирахуваний середній бал, вже згідно з яким компанії розподілялися по сходинках народної довіри. «Чудовий» рівень отримали ті, кому пощастило набрати більше 80 балів. Всю значущість цієї оцінки можна зрозуміти завдяки тому, що тільки компанії-переможниці вдалося досягти заповітного числа. 70-79 – це «відмінний» результат, а 60-69 – «посередній». Жодна компанія з топ-100 брендів не скотилася нижче 64.

У 2017 році топ-10 брендів з найвищою репутацією відрізняється зростанням значення предметів розкоші. На першому місці вже котрий рік перебуває швейцарська фірма Rolex, що виробляє годинники преміум-класу та аксесуари до них. Це єдиний бренд, який досяг «чудової рівня» і набрав 80,38 балів (Rolex отримала найвищі оцінки за показником «якість продуктів і послуг»). У десятку ввійшла і британська марка Rolls-Royce, що випускає престижні автомобілі, зайнявши сьоме місце.

Представляємо вам підбірку компаній з найкращою репутацією за версією Reputation Institute.

Майже половину всіх місць у десятці отримали виробники споживчих товарів. Один з них — датська компанія LEGO, відома завдяки однойменному конструктору. Якщо в 2016 році вона займала шосте місце, то в 2017 році перейшла на друге, отримавши найвищу оцінку за показником «управління». А все через фільми – починаючи з 2005 року компанія стабільно випускає по-одному-двох фільмів на рік, де знакові для сучасної кіноіндустрії герої втілені в іграшковому конструкторі (до речі, в 2017 році з’явився Бетмен з кубиків). Ще в десятку з виробників споживчих товарів увійшли Canon, BOSCH, SONY, в перший раз за весь час, компанія з виробництва спортивного одягу та аксесуарів, ніжно улюблена певними верствами російського населення – Adidas.

Минулий рік видався несолодким для інтернет-компаній і виробників комп’ютерного обладнання – найдорожчий бренд 2017 року Google, втратив репутації, змістившись з третього місця на п’яте, Microsoft взагалі зникла з зоряної десятки, отримавши одинадцяте місце. Але найгірше довелося Apple – в 2011 році горді носії «яблучного» знака займали друге місце в рейтингу репутацій, але з тих пір їм вірять все менше і менше. Аж до того, що в 2017 році Apple не тільки не увійшла в число вибраних, але й за неназваним укладачами рейтингу причин скотилася на двадцяте місце. А головний конкурент Apple, Samsung, взагалі перейшов ближче до кінця списку і тепер займає сімдесяте місце. Більше пощастило Intel – корпорація тріумфально повернулася в велику десятку після річної відсутності, зайнявши восьме місце.

Репутацію єдиної в десятці кінематографічної компанії Walt Disney Company не змогло зіпсувати навіть спірне «Пробудження Сили», адже в 2016 вийшли два мультфільми, які отримали високі оцінки як критиків, так і глядачів «Співай» і «Моана». У репутаційному рейтингу компанія на третьому місці.

Експерти Reputation Institute вважають, що цей рейтинг буде корисний не тільки покупцям, але і самим виробникам. Якщо компанія не потрапила в заповітну сотню, значить, є ще простір для вдосконалення.

Натхнення: basetop.ru