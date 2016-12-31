ТОП-5 лучших брендов солнцезащитных очков

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Сегодня брендовые солнцезащитные очки способны не только защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения, но также могут хорошо дополнить ваш образ. Сегодня этот аксессуар является визитной карточкой большинства людей, старающихся соответствовать модным тенденциям. Поэтому каждому стоит задуматься о том, чтобы купить солнцезащитные очки известных брендов. Они дополнят ваш образ и позволят выглядеть стильно и на солнечном курорте, и в ночном клубе.

ТОП-5 лучших брендов

С ростом популярности этого аксессуара выросло и количество предлагающих его фирм. Но немногие из них предлагают своим клиентам реально качественный продукт. Именно на компаниях, предлагающих брендовые солнцезащитные очки высокого качества мы и остановимся. Это Dior, Police, Dolce Gabbana, Vogue и Marc Jacobs. Они предлагают своим клиентам высококачественный продукт, идеально дополняющий образ, выбранный их владельцем.

Dior

Солнцезащитные очки Dior – легенда в мировой индустрии моды. Ели у вас есть желание добавить в свой гардероб по-настоящему стильную деталь, то стоит обратить внимание на Dior. Эта компания специализируется на производстве аксессуаров с классическим привлекательным дизайном, за который их так любят поклонники.

Аксессуары от Dior идеально дополнят любой образ, будь то футуристический стиль «гостя из будущего» или повседневный casual style.

Police

Если вы хотите купить солнцезащитные очки известных брендов с агрессивным стилем, то стоит обратить внимание на очки Police. Они разрабатывались с ориентацией на потребности рынка США, поэтому отличаются значительной долей агрессии в дизайне. Очки Police имеют хорошую аэродинамичность, строгую расцветку, агрессивные и прилегающие формы. Это помогает создать образ современного героя.

Dolce Gabbana

Солнцезащитные очки Dolce Gabbana – современный модный тренд. Их выбирают многие знаменитости, отличающиеся чувством стиля и хорошим вкусом. Оптика от этого талантливого кутюрье отличается привлекающим внешним видом, идеальным выполнением и высоким качеством. Цена за это удовольствие достаточно высока, однако оно того определенно стоит.

Marc Jacobs

Солнцезащитные очки Marc Jacobs – дорогая и качественная деталь любого образа. Они прекрасно подойдут и к романтическому, и к повседневному, и к деловому стилю. Большинство моделей оптики от Marc Jacobs выпускается в стиле «unisex», что позволяет их носить и мужчинам, и женщинам. Оптика Marc Jacobs производится только из качественных материалом, что гарантирует их износостойкость.

Vogue

Солнцезащитные очки Vogue – женский бренд, отличающийся большим выбором цветов, утонченным дизайном и широким модельным рядом. Оптика от этого бренда ориентируется на современные тенденции и пропитана одновременно и блеском, и чувствительностью. Vogue – это яркое шоу, где любой аксессуар является идеальной деталью образа человека, чувствующего себя приверженцем последних модных тенденций.