Топ-5 мужских слотов от «Вулкан»

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В слоты играют абсолютно все вне зависимости от возраста и пола. Но рисковать по-настоящему могут только настоящие мужчины. Если вы не боитесь бросить вызов удаче, вашему вниманию пятёрка самых брутальных гейминаторов казино «Вулкан»!

Топ-5

Пятую позицию занимает слот, который мало кто сможет отнести к брутальным — это «Ультра Хот Делюкс». Но не обманывайтесь его ярким и дружелюбным внешним видом. В действительности этот гейминатор проверяет храбрость и вырабатывает жёсткость характера, которая необходима каждому серьёзному геймблеру. Всего пять активных линий и три барабана. Никаких скатеров и вайлдов. Всё сугубо функционально и эргономично.

На четвёртом уступе застолбил место Rock Climber. Как уже ясно из названия слот посвящён, пожалуй, самому мужественному виду спорта, который только можно себе представить — это скалолазание. Покорите вершину вместе с этим гейминатором и выиграйте джекпот в размере 67500 кредитов! Правила слота предельно жёсткие. Всё что у вас есть это старые альпинистские ботинки, кирка и ранец. Единственной поблажкой будет флажок, который способен заменять другие символы в комбинациях. Приятным дополнением будет два сверхэкстремальных уровня. Одна ошибка — и вы потеряете всё!

Третий слот в этой компании — «Резидент». Это гениальное творение от студии «Игрософт». Гейминатор даёт возможность каждому желающему примерить на себе личину секретного шпиона времён Второй мировой войны. Единственное, что не позволило этому гейминатору занять первое место — шуточная манера исполнения. Игровой автомат выглядит скорее забавно, чем серьёзно.

Вторую позицию занимает гейминатор с грозным именем «Аттила». Помните того самого завоевателя, который прославился как невероятной жесткостью, так и несравнимым тактическим и стратегическим гением. Так вот, вам предстоит возможность принять участие в тех легендарных сражения, и ощутить, что значит быть человеком, о величии и жестокости которого помнят спустя две с половиной тысячи лет.

Наконец, на первом месте расположился слот со звучным названием «Братва». Погрузитесь вместе с харизматичными персонажами в водоворот суровых будней человека из 90-х. Жёсткие разборки, налёты и сложные криминальные схемы ждут тех, кто не побоится замарать руки, чтобы достичь вершины. И неважно, скольких для этого придётся убрать с пути. Сыграть в этот слот и во все остальные вы можете по ссылке http://vulkan-igrovye-avtomaty.co/ бесплатно. Демонстрационный режим позволит подготовиться к настоящей игре, где риск пьянит не хуже 12-летнего виски.