Топ-5 слотов казино «Вулкан» в 2017 году

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Топ-5

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На четвёртом месте оказался ещё один представитель приключенческого жанра — «Марко Поло». Слот посвящён великому путешественнику и позволяет проделать его нелёгкий путь, открыв неизведанные земли и культуры. В игре есть скаттер и дикий символ. Но главное — это атмосфера востока и опасности.

Третью позицию занимает «Кекс». Главной изюминкой слота является наличие двух бонусных раундов. В одном игроку даётся возможность поиграть в повара и последить за готовкой пирожков. Но стоит немного засмотреться, как лакомство превращается в угли. Второй бонусный раунд заключается в небольшом соревновании с тем самым Серым Волком.

Второе место занимает гейминатор «Братва». Он возвращает игрока в далёкие и опасные 90-е, где правила сила, а удача улыбалась смелым. Погони, ограбления и опасные встречи ждут тех, кто готов поставить на кон жизнь и взять от неё всё. Слот обладает приятной 3-D графикой, несколькими скрытыми уровнями и специальными символами.

Первое место занимает слот, который знают все. Это, конечно же, «Резидент». Ощутите, что значит быть тайным агентом в вымышленном мире, воспроизводящем первую половину XX века. Здесь смелые шпионы с помощью чувства юмора и огнетушителя побеждают нацистских прихвостней, похищают секретные планы и незамеченными выбираются из секретных объектов. В наличии два бонусных уровня. Заходите на http://freevulkan.co/ и наслаждайтесь бесплатной игрой в этот слот, и во все остальные.