ТОП-7 корисних звичок для здоров’я серця

Вчені назвали ТОП-7 корисних звичок для збереження здоров’я серця. Очолило рейтинг рух, що зміцнює всю серцево-судинну систему, а також знижує рівень холестерину і кров’яний тиск.
Вчені вважають, що рух підвищує чутливість до інсуліну і надає позитивний вплив на організм в цілому і це при тому, що обсяг навантажень фактично не має значення. Для профілактики захворювань серця відмінно підійде біг, швидка ходьба, плавання, баскетбол, велосипед, теніс.
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На другій сходинці рейтингу знаходиться контроль за кров’яним тиском. Досягти нормального рівня показників допоможе нормальна вага, відмова від алкоголю і солі. Третє місце дісталося контролю над рівнем холестерину. На четвертому місці розташувався контроль рівня цукру в крові. П’ятий рядок ТОП знаходиться у правильного харчування. Шосте місце дісталося контролю ваги, а сьоме — відмови від куріння.