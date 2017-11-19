ТОП-7 корисних звичок для здоров’я серця

Вчені назвали ТОП-7 корисних звичок для збереження здоров’я серця. Очолило рейтинг рух, що зміцнює всю серцево-судинну систему, а також знижує рівень холестерину і кров’яний тиск.

Вчені вважають, що рух підвищує чутливість до інсуліну і надає позитивний вплив на організм в цілому і це при тому, що обсяг навантажень фактично не має значення. Для профілактики захворювань серця відмінно підійде біг, швидка ходьба, плавання, баскетбол, велосипед, теніс.

На другій сходинці рейтингу знаходиться контроль за кров’яним тиском. Досягти нормального рівня показників допоможе нормальна вага, відмова від алкоголю і солі. Третє місце дісталося контролю над рівнем холестерину. На четвертому місці розташувався контроль рівня цукру в крові. П’ятий рядок ТОП знаходиться у правильного харчування. Шосте місце дісталося контролю ваги, а сьоме — відмови від куріння.