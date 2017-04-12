ТОП-7 занимательных фактов о фильме “Золото”

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Посмотреть фильм “Золото” в кинотеатре “Планета Кино” — означает своими глазами увидеть реальные события, происходившие в 1993 году. В основу сценария лег конфликт между золотодобывающей компанией “Bre-X” и ее инвесторами. Изначально правление фирмы объявили о значительных залежах золота в Индонезии. Но вместо драгоценного металла компания поставляла подделку образцы керна с россыпью золота. Действия фирмы были квалифицированы как мошенничество.

“Оскароносный” состав

В создании фильма задействована “оскароносная” команда создателей. Так. исполнитель главной роли Мэттью МакКонахи является обладателем премии в номинации “Лучшая мужская роль”. Режиссер Стивен Гейган получил “Оскар” за “Лучший адаптированный сценарий”. Оператор, работавший над кинолентой, также может похвастаться золотой статуэткой за “Лучшую режиссерскую работу”.

Борьба за главную роль

Когда зародилась идея фильма — в 2011 году — главным претендентом на роль Уэллса был Кристиан Бэйл. В то время режиссерское кресло было отдано Майклу Манну. Но процесс кинопроизводства немного затягивался, поэтому через год режиссер начал работу над фильмом “Кибер”. Из-за занятости он был вынужден отказаться от работы над “Золотом”. В 2013 году на должность режиссера официально был выбран Спайк Ли. Именно он был инициатором того, чтобы отдать главную роль Мэттью МакКонахи. Позже на должность режиссера снова прошла рокировка — так в проект попал Стивен Гейган.

Подготовка МакКонахи к съемкам

Для роли в фильме МакКонахи нужно было как следует поработать над собой. Актеру пришлось полностью перейти на фаст-фуд, чтобы набрать необходимый вес — почти плюс 20 кг! Кроме того, Мэттью сбрил свою роскошную шевелюру, так как его герой может похвастаться лишь старческой плешивостью. Над улыбкой актера поработала команда стоматологов — ему поставили специальные протезы на зубы, искривленные и пожелтевшие.

Киноляпы

Если присмотреться — в кино можно заметить несколько занимательных ляпов. Большинство из них связано с тем, что происходит на фоне событий из жизни главных героев. В некоторых сценах на заднем фоне можно увидеть людей в современной одежде, а также современные модели автомобилей.

МакКонахи — почетный “золотоискатель”

Это уже третья кинолента актера Мэттью МакКонахи, в которой он “охотится” за золотыми приисками. В 2005 году он сыграл отважного сорвиголову с Пенелопой Круз в приключенческом боевике “Сахара”, а в 2008 — с Кейт Хадсон супругов-кладоискателей в комедии “Золото дураков”.

Саундтрек

Главный саундтрек к фильму написали известные музыканты Игги Поп и Брайан Бертон. Помог им композитор Дэниэл Пембертон. Также свою лепту в создание музыкального сопровождения сделал и режиссер Стивен Гейган. Их труды были вознаграждены по заслугам — саундтрек был номинирован на премию “Золотой глобус”.