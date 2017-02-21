Торнадо перекинув поїзд в США (фото)

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Торнадо перекинув поїзд, який їхав вчора поруч з містом Остін, США, Техас.









Близько 40 тисяч чоловік в американському штаті Техас залишилися без електрики через шторми та торнадо, який обрушився на місто Сан-Антоніо рано вранці в понеділок. Більше 100 будинків на півночі

міста пошкоджені. Більшу частину з них становлять житлові будівлі, крім цього удар стихії припав на будівлю початкової школи і кілька об’єктів комерційної нерухомості, повідомили представники пожежного

управління. Від стихії постраждали 5 осіб.