Toyota створила триколісний електромобіль вагою 300 кг

На щорічному автошоу Automotive World 2017 в Токіо Toyota представила триколісний міський електрокар.

Створили його інженери підрозділу Toyota Tsusho Electronics. Компактний електромобіль Toyota досягає 2,6 м в довжину, 1,7 м в ширину і 0,7 м у висоту. Незважаючи на важкі акумуляторні батареї, його маса – всього 300 кг. Щоб знизити вагу, розробники відмовилися від дверей, лобового скла і даху.

У салоні концепт-кара Тойота встановлені два спартанських сидіння. Електромотор змінного струму розміщений за сидіннями і приводить у рух єдине заднє колесо. Його потужність складає всього 11,7 кВт (16 к. с.), але легкому електрокару цього достатньо, щоб розвивати 100 км/год Літій-іонна акумуляторна батарея на 10 кВт*год забезпечує електромобілю запас ходу в 160 км.