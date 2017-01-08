Трамп, можливо, «підправить напилком» санкції, накладені на Росію

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Згідно поширеній думці, обраний президент США Трамп пом’якшить санкції щодо Росії, пише в блозі The Wall Street Journal журналіст Семюель Рубенфельд. Але експерти кажуть: більш імовірно, що Трамп «обкусає по краях» санкційну програму, а не скасує її відразу.

«Деякі заходи (наприклад, санкції на основі «Закону Магнітського») введені постановою Конгресу; їх схвалюють багато законодавців-однопартійців Трампа, а деякі хочуть піти ще далі», — йдеться в статті. Інші заходи, в тому числі ембарго щодо Криму і санкції, накладені на осіб з найближчого оточення Путіна, були узгоджені з європейськими союзниками США, які не хочуть послаблювати тиск на Москву.

І все ж не можна стверджувати, що Трамп зовсім безсилий.

«Безумовно є кроки, які можна зробити по краях санкцій». Скоріше мова йде про інтерпретацію санкцій, вигідної транснаціональним компаніям, а не відвертому згортанню заборон», — каже Ґаррі Кларк (Orrick Herrington & Sutcliffe).

Адам Сміт (Gibson Dunn & Crutcher) припустив, що Трамп в силах не вносити додаткові імена в «список Магнітського».

Сміт також розмірковує: «Якщо скасувати ембарго відносно Криму це важливо в плані процедури та іміджу, але по-справжньому на російську економіку впливають секторальні санкції та імена, внесені в «чорний список». Про ці санкції нічого не говориться, як знати, чи розглядаються вони?»

На думку Річа Мейтені (Goodwin), можлива якась велика «правочинність» про ослаблення санкцій взамін на розпливчасті зобов’язання співпрацювати. Але, вважає він, на ділі все вирішить закулісний поєдинок між проросійськими тенденціями в уряді і Конгресом США, повідомляє автор статті.

Джерело: The Wall Street Journal

Натхнення: inopressa.ru