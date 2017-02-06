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Три літаки через НЛО здійснили позапланову посадку в Китаї

в Земля 06.02.2017 10 пер.

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Адміністрація аеропорту китайського міста Мяньян (провінція Сичуань) змушена була відмовити в посадці трьом пасажирським літакам через появу в районі аеропорту невпізнаного літаючого об’єкта.

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Як розповіли журналістам співробітники служб аеропорту, диспетчери перенаправили лайнери на найближчі аеродроми, оскільки були сумніви щодо дотримання норм безпеки при посадці. Співробітники поінформували про те, що трапилося, органи правопорядку, представники яких, прибувши в аеропорт, не зафіксували нічого екстраординарного. За свідченням очевидців, в повітрі з’явився об’єкт, який світився.

«В даний час аеропорт працює в нормальному режимі, ніякого офіційного повідомлення про призупинення його роботи ми не робили. Об’єкт з’явився в повітрі, в зоні, яку контролює аеропорт, але не пролітав над злітно-посадковою смугою,» — пояснили в адміністрації аеропорту.

 
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