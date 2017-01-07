Три найбільші загадки Місяця (відео)

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Місяць дуже важливий для Землі – він відповідальний за формування припливів і відливів, а близьке місцезнаходження природного супутника нашої планети дозволяє дізнатися про нього набагато більше, ніж про інші об’єкти Сонячної системи. Проте вчені досі не розгадали багато його таємниць.

В нашій Сонячній системі багато всього цікавого, і в останні кілька років люди стали посилено готуватися до підкорення Марса. Проте, раз вже ми ще не розгадали всі місячні таємниці, то, може, варто трохи краще придивитися до нашого найближчого сусіда?

Редакція NakedScience продовжує переводити випуски пізнавальної передачі SciShow. На цей раз ви дізнаєтеся про три найбільші загадки Місяця, розгадати які учені не можуть до сих пір.