Три топовых слота клуба Вулкан 2017

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Клуб «Вулкан» знает каждый геймблер вне зависимости от возраста. Те, кто постарше ещё помнят времена, когда казино не были запрещены и в них можно было сыграть, не отходя от метро или аэропорта. Но потом вышел одиозный закон и всё пошло коту под хвост. Игровые заведения перенесли в четыре специальных зоны, в которых никто не играет, потому что они далеко, сервис ужасный, а отдача — курам на смех.

К счастью, есть интернет и каждый желающий может сыграть в ретро-слоты или новые 3-D гейминаторы бесплатно по ссылке http://vulkan-casino.cc/russkij-vulkan/ — регистрация не нужна. Если же вы после нескольких часов практики захотите поиграть по-настоящему — такая возможность тоже есть. Но будьте осторожны. Слоты — это не способ заработка, а возможность отлично отдохнуть с минимальными затратами. Всего за 1000 рублей вы почувствуете такой драйв, как в суперкрутом клубе за 10 000.

Тяжело в это поверить, но уже после первого спина с реальной ставкой азарт потихоньку проникает в сердце. Каждый новый проворот барабанов только увеличивает это чувство. Со временем вы начинаете балансировать на тонкой грани, когда то опускаетесь почти до нуля, то получаете прибыль, превышающую начальную сумму в 2—3 раза. Замечательное чувство. Создаётся ощущение, что возможно всё. Но есть слоты, геймплей которых позволяет получить куда больше удовольствия, именно они пользуются наибольшей популярностью среди геймблеров.

Топ-3

На первом месте расположился слот от легендарной компании «Игрософт» — «КЕКС». Секрет его популярности в простоте и приятной атмосфере. Когда игрок открывает интерфейс, то попадает в деревню, где заботливая бабушка готовит пирожки у плиты и рассказывает сказки, про Колобка, страшного Серого Волка и мудрого Чёрного Кота, который ходит по цепи кругом.

На втором месте настоящий король — слот King Cashalot. Гейминатор поражает ярким и насыщенным дизайном. Вся суть сводится к тому, что правитель объявляет званый ужин, на котором, конечно же, должна присутствовать вся его семья, начиная от прекрасной принцессы и заканчивая пышной, ещё очень даже ничего королевой. Но без неожиданного гостя не обошлось! Это рыцарь, который решил завоевать сердце юной наследницы королевских кровей.

На этом перечень гостей стола подходит к концу. Но какое празднество без шута! Мало того, он настолько проворен, что способен подарить бесплатные прокручивания игроку. Кстати, в игре есть и дикий символ — это король. Он может заменить собой любой другой кроме скаттера. Возможность сыграть в этот слот бесплатно предоставляет клуб Вулкан Чемпион — просто перейдите по ссылке и двери королевского замка откроются для вас. Причём вы станете свидетелем интереснейшего спектакля, исход которого во многом зависит от вас. Кстати, главной изюминкой слота являются великолепные блюда, которые расставлены по всему столу. В общем, гейминатор отлично поднимает аппетит.

На третьей позиции слот «Кинг-Конг». Это единственный гейминатор с 3-D графикой в Топе. И единственная причина, почему он не занял первое место, заключается в относительной новизне. Дело в том, что предыдущие слоты уже давно превратились в легенды. А «Конг» только начал своё восхождение на олимп игрового мира. От множества других гейминаторов его отличает отличная графика, вставки из фильма и объёмные звуковые спецэффекты. Сыграть в него — всё равно, что сходить в кинотеатр. В игре есть вайлд и скаттер. Бесплатное казино Вулкан предлагает всем желающим сыграть в этот игровой автомат бесплатно и без регистрации. Всё что нужно — это перейти по ссылке.