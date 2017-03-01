Тріщина в льодовику Бранта (фото)

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Ця анімація складена з зображень, зроблених супутником Sentinel-2 з листопада 2016 року по 2 лютого 2017 року. На ній зображене стрімке розростання тріщини в шельфовому льодовику Бранта. В деякі дні швидкість

її росту складала 600 метрів на добу. Через це було прийнято рішення пересунути розташовану в цьому районі дослідну станцію Halley VI подалі вглиб континенту. На зображенні відзначені як старе, так і нове місце розташування бази.

Шельфові льодовики — маса льоду, продовження льодовикового щита або льодовика, що прямує до узбережжя або до поверхні океану. Являють собою продовження наземних льодовикових покривів, рідше утворюються шляхом накопичення снігу на морському льоду і шляхом цементування снігом і льодом скупчень айсбергів.