Трудоголізм в майбутньому може стати причиною алкогольної залежності

Вчені після проведених досліджень змогли довести взаємозв’язок між трудоголізмом і алкогольною залежністю. Результати робіт опубліковані в наукових журналах.

Вони з’ясували, що люди, які схильні до надмірної працьовитості на роботі, частіше вживають спиртне, ніж їх звичайні колеги. Якщо індивідуум працює більше 50 годин щотижня, він майже в 4 рази ризикує опинитися залежним від напоїв.

Непрацюючі або ті, що ведуть домашнє господарство особи менше схильні до небезпеки, а також при 40 — годинній зайнятості ризик зростає в 2 рази. Вчені підкреслили, що алкоголізм передбачає не тільки постійне вживання спиртного, так як сюди включені запої, з яких складно вийти. Багато добровольців під час опитування зізнавалися, що напої допомагають їм зняти напругу і розслабитися.