Цементовоз — специализированная автомобильная техника

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Инженерные изобретения удивляют своей избирательностью и творчеством. Исходя из поставленной задачи, инженеры разрабатывают сложнейшие станки, механизмы и специализированные автомобили. Одним из таких является бочка цементовоз – это специальная техника, которая оснащена герметичной емкостью. Такая конструкция машины позволяет перевозить большое количество цемента без использования инвентарной тары.

Специфика перевозки цемента

Ни один строительный объект не обходится без цемента. Некоторые организации заказывают бетон на растворных узлах, другие, для экономии, изготавливают цементный раствор и бетон по месту строительства. Для замеса необходим щебень, как заполнитель, песок, вода и цемент, как вяжущее вещество.

Цемент – это порошкообразный материал, который имеет большой удельный вес. Раньше перевозку цемента выполняли исключительно в ящиках или мешках. Однако при необходимости доставки большого объема цемента тара на маленькие мешки несет в себе большие затраты.

Преимуществом цементовоза является возможность механизированной погрузки и выгрузки материала в больших объемах за короткий срок. Это в несколько раз снижает производственные затраты. Кроме того, герметические цистерны защищают окружающую среду от попадания цементной пыли в воздух. С использованием цементовозов сохранность груза достигла максимального предела. Загрузка осуществляется через один или два люка, которые расположены в верхней части автомобиля. Подачу цемента выполняют специальными вакуумными системами.

Разновидности цементовозов

Машины для перевозки цемента бывают разных типов. В зависимости от особенностей системы и ключевых характеристик цементовозы делят на три категории:

цистерны-полуприцепы;

цементовозы с прицепом;

автоцистерны.

Цистерны-полуприцепы позволяют перевозить цемент от 8 до 35 тонн. Загрузка в такие автомобили выполняется со скоростью одной тонны в минуту. Выгрузка осуществляется из нижних конусов. Эти цементовозы пользуются большой популярностью из-за небольших габаритов и хорошей грузовой мощности. Большое значение также имеет удобство и скорость погрузки и выгрузки материала.

Все цементовозы ориентированы на разную дневную мощность работы. От этого зависят габариты емкости и ее конструкция. Для изготовления цистерны используют прочную сталь или алюминий. Эти материалы устойчивы к большому напору воздуха, который воздействует на внутренние стенки бочки во время загрузки. Более подробно о технических характеристиках цистерн можно почитать здесь.

Несмотря на то, что алюминиевые бочки значительно дороже стальных аналогов, за счет снижения собственной массы конструкции удается значительно повысить грузоподъемность автомобиля. Это повышает общую рентабельность техники, особенно в самые активные и загруженные периоды работы.

Конструкция бочки практически всегда имеет V-образную форму. Такая система позволяет контролировать потоки внутреннего воздуха в бочке. Во время движения автомобиля воздух поднимается вверх, а частицы цемента оседают вниз. Иногда для выгрузки также используют пневматические системы. Присоединяя их к технике, можно по шлангам выгружать цемент на большие расстояния.