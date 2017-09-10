Ці додатки тимчасово можна скачати безкоштовно

Ми відібрали гру і чотири корисні додатки, які зараз можна завантажити безкоштовно.
Todoki
Гарний менеджер завдань з мінімалістичним дизайном. Завдання групуються за категоріями, а їх пріоритет встановлюється за допомогою спеціальної шкали, схожої на управління гучністю.
Photos 365
Photos 365 — це календар, в якому замість завдань і зустрічей відображаються фотографії з вашої фотоплівки. За допомогою цього додатка можна швидко знайти фотографії, зроблені в певний день.
EditorVideo
Простий редактор володіє необхідним мінімумом для редагування відео на смартфоні. В редакторі можна обрізати відео за заданими пропорціями і провести базову корекцію кольору.
Go Fitness!
Невеликий додаток, в якому міститься велика база з вправами для занять спортом вдома. Кожна вправа супроводжується інструкцією по виконанню, а за допомогою вбудованого таймера Go Fitness! контролює кількість підходів і повторень.
Побудуй-ка 4. Місто сонця
У цій грі вам належить пройти 68 рівнів і побудувати місто з будинками, торговими центрами і ресторанами. На тлі конкурентів гра виділяється відсутністю внутрішньоігрових покупок.
Натхнення: