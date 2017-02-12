Цікаві факти про акул

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

У світі існує безліч видів акул, хоча при слові акула у більшості з нас виникає образ величезної риби-вбивці з якогось голлівудського фільму жахів, яка наводить жах на прибережні води. Насправді далеко не всі види акул небезпечні для людини, так і ті, що здатні завдати шкоди або вбити, не так вже й часто часто стають причиною смерті необережного дайвера.

Акули не відчувають болю.

Найбільша акула, коли або що жила на землі мегалодон, нині вимерлий. Судячи по викопним решткам, в довжину мегалодон досягав тридцять метрів.

Деякі види акул можна назвати дуже швидкими рибами вони розвивають швидкість до 50 км / год.

При цьому гренландська акула, до речі, великий делікатес в Ісландії, плаває зі швидкістю лише 2,5 км / год.

Акули не можуть спати. Справа в тому, що пропускати воду крізь зябра, забираючи з неї кисень, вони можуть тільки в процесі плавання, так як акулячі зябра в стані спокою не можуть самі засмоктувати воду. Таким чином, акули ніколи не сплять, інакше вони просто задихнуться.

У акул є повіки, але вони все одно ніколи не моргають.

Зрідка білі акули запливають навіть в Чорне море.

Акули здатні відчувати кров розведену в морській воді в пропорції один до мільйона. Так, нюх у них дійсно дуже, дуже гострий.

Таким собі компасом акулам служить природне магнітне поле нашої планети, яке ці риба вміють відчувати.

Око акули здатне сприймати майже вдвічі більше кадрів в секунду, ніж очі людини.

Слух у акул приблизно вдвічі менш чуйний, ніж у людей.

Всупереч поширеному міфу про небезпеку акул, в списку потенційно небезпечних для людини водних істот акула займає одне з останніх місць.

Місце, де зареєстровано найбільшу кількість нападів акул на людей узбережжі США, штат Флорида.

Доросла біла акула в стані перекусити сталеві прути товщиною з мізинець.

Найбільші з коли-небудь спійманих білих акул важили близько 3, 5 тонн, а в довжину досягали десятка метрів.

Біла акула грізний хижак, однак, на неї з задоволенням полюють косатки.

У середньому доросла біла акула споживає близько 11 тонн їжі щорічно.

У неволі білі акули не живуть, відмовляючись від їжі і воліючи голодну смерть ув’язненню.

Шкіра тигрової акули приблизно в десять разів міцніша, ніж шкура дорослого бика.