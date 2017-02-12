Цікаві факти про акул

У світі існує безліч видів акул, хоча при слові акула у більшості з нас виникає образ величезної риби-вбивці з якогось голлівудського фільму жахів, яка наводить жах на прибережні води. Насправді далеко не всі види акул небезпечні для людини, так і ті, що здатні завдати шкоди або вбити, не так вже й часто часто стають причиною смерті необережного дайвера.
- Акули не відчувають болю.
- Найбільша акула, коли або що жила на землі мегалодон, нині вимерлий. Судячи по викопним решткам, в довжину мегалодон досягав тридцять метрів.
- Деякі види акул можна назвати дуже швидкими рибами вони розвивають швидкість до 50 км / год.
- При цьому гренландська акула, до речі, великий делікатес в Ісландії, плаває зі швидкістю лише 2,5 км / год.
- Акули не можуть спати. Справа в тому, що пропускати воду крізь зябра, забираючи з неї кисень, вони можуть тільки в процесі плавання, так як акулячі зябра в стані спокою не можуть самі засмоктувати воду. Таким чином, акули ніколи не сплять, інакше вони просто задихнуться.
- У акул є повіки, але вони все одно ніколи не моргають.
- Зрідка білі акули запливають навіть в Чорне море.
- Акули здатні відчувати кров розведену в морській воді в пропорції один до мільйона. Так, нюх у них дійсно дуже, дуже гострий.
- Таким собі компасом акулам служить природне магнітне поле нашої планети, яке ці риба вміють відчувати.
- Око акули здатне сприймати майже вдвічі більше кадрів в секунду, ніж очі людини.
- Слух у акул приблизно вдвічі менш чуйний, ніж у людей.
- Всупереч поширеному міфу про небезпеку акул, в списку потенційно небезпечних для людини водних істот акула займає одне з останніх місць.
- Місце, де зареєстровано найбільшу кількість нападів акул на людей узбережжі США, штат Флорида.
- Доросла біла акула в стані перекусити сталеві прути товщиною з мізинець.
- Найбільші з коли-небудь спійманих білих акул важили близько 3, 5 тонн, а в довжину досягали десятка метрів.
- Біла акула грізний хижак, однак, на неї з задоволенням полюють косатки.
- У середньому доросла біла акула споживає близько 11 тонн їжі щорічно.
- У неволі білі акули не живуть, відмовляючись від їжі і воліючи голодну смерть ув’язненню.
- Шкіра тигрової акули приблизно в десять разів міцніша, ніж шкура дорослого бика.
- На відміну від білої акули, тигрова акула буде атакувати навіть неїстівні об’єкти. Більш того, вона докладе всіх зусиль, щоб їх зжерти. У шлунках тигрових акул знаходили навіть дерев’яні бочки.
- Бича акула може жити в прісній воді.
- До речі, з усіх акул найбільше нападів на людей (до половини, згідно зі статистикою) здійснює саме бичача акула, а зовсім не велика біла.
- Кількість зубів у різних видів акул варіюється від тридцяти штук до п’ятнадцяти тисяч.
- Найбільша акула китова, при цьому у неї найменші зуби, довжиною всього близько 6 міліметрів.
- Під час полювання біла акула може вистрибувати з води на висоту до трьох метрів.
- Тигрова акула, стиснувши щелепи, легко може розколоти панцир великої черепахи.
- У більшості випадків акула атакує лише слабшого, ніж вона, суперника. Саме тому зазвичай акула перед нападом кружляє навколо жертви вона вивчає її і прикидає, чи варто їй з нею зв’язуватися.
- Вага дитинчат китової акули може досягати сотні кілограмів.
- Найбільший довгожитель серед акул полярна, що мешкає в холодних водах біля Антарктиди. Вона може прожити до двохсот років.
- Деякі види акул скриплять зубами, спілкуючись таким чином зі своїми родичами.
- Найближчий родич акул з біологічної точки зору скат.
- Північна акула щодня поглинає їжу в кількості, яку можна порівняти з половиною ваги її власного тіла.
- Акула-ангел риба настільки ж плоска, як і камбала.
- Північна акула охоче полює на чайок, вистрибуючи з води і ловлячи птахів.
- Лимонна акула цілком піддається прирученню. Але поводитися з цими рибами треба з обережністю, вони досить злопам’ятні, як не дивно.