Цікаві факти про Аляску

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Аляска найпівнічніший зі штатів США. Колись ця земля належала Росії, але вона була продана, про що згодом російські правителі тих років вельми пошкодували, коли на Алясці були знайдені поклади золота. Аляска суворий край з довгою зимою і нескінченно прекрасною тундрою, пустельній, але неймовірно привабливий. Тут варто побувати, правда, краще влітку, а не взимку, з цілком зрозумілих причин.

Всупереч поширеній думці, Аляска не є найменш густонаселеним штатом США за цим параметром вона займає четверте місце. З кінця, зрозуміло.

У найбільш північному місті Аляски під назвою Барроу полярний день і полярна ніч тривають майже по три місяці. Протягом полярного дня гарбузи, що підживлюються сонцем, можуть виростати до воістину жахливих розмірів.

У межах Північного Полярного кола знаходиться приблизно третину Аляски.

Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Алясці, становила мінус 62 градуса Цельсія.

На Алясці знаходиться близько десяти тисяч льодовиків. Вони покривають приблизно п’ять відсотків території цього штату.

В одному з міст на Алясці мером протягом більш ніж півтора десятка років був кіт. Ні, серйозно дійсно кіт, на ім’я Стаббс.

У столиці штату Аляска, місто Джуно, неможливо потрапити по автомобільній дорозі, такої просто не існує. Автомобілі в Джуно перевозять тільки на поромах. Також в це місто можна потрапити на літаку.

На Алясці знаходиться приблизно п’ята частина всіх нафтових запасів США.

Закони на Алясці забороняють будити сплячого ведмедя заради фотографування. А ще тут заборонено викидати лосів з летючого літака.

Одна піцерія, що розташована на Алясці, має послугу з доставки піци на літаку.

Найвище в світі цунамі було зареєстровано в 1958 році на Алясці, коли льодовик обрушився в озеро, викликавши хвилю висотою понад півкілометра.