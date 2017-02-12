Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про Амстердам

Цікаві факти про Амстердам

в Різні цікавинки 12.02.2017 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Столиця Нідерландів, Амстердам у багатьох відношеннях примітне місто. Його люблять місцеві жителі, в нього прагнуть натовпи туристів Все це не дивно, адже амстердамські вулиці буквально наскрізь просякнуті духом історії.

2-12-02-2017-600-400

  • Амстердам найбільше місто Нідерландів і за сумісництвом столиця країни.
  • Незважаючи на це, голландський уряд розташований в місті Гаага.
  • Амстердам шоста за величиною європейська столиця.
  • В Амстердамі більше тисячі двохсот мостів, тобто більше, ніж у Венеції.
  • В цьому місті розташована найбільша в світі кількість музеїв.
  • Амстердам розташований нижче рівня моря.

Amsterdam by night

  • Найпопулярніший в Амстердамі транспорт велосипед, їх тут більше мільйона, тобто на третину більше, ніж людей.
  • На весь Амстердам припадає лише дві дерев’яні будівлі.
  • В Амстердамі проживають представники понад півтори сотні національностей.
  • Щорічно Амстердам відвідують близько чотирьох з половиною мільйонів туристів.
  • Велосипедні доріжки в Амстердамі ширше пішохідних.
  • У всьому Амстердамі немає жодної безкоштовної парковки.

1-12-02-2017-600-338

  • Більше половини жителів Амстердама знають хоча б дві іноземні мови.
  • Двоє з трьох жителів Амстердама мають велосипеди.
  • На території міста є шість вітряків.
  • В Амстердамі близько півтори тисячі кафе.
  • Американське місто Нью-Йорк, будучи голландським колоніальним поселенням, до 1664 року називалося Нью-Амстердам.
  • Амстердам вважається одним з найбезпечніших міст Європи.
  • На амстердамських каналах розташувалися майже дві з половиною тисячі плавучих будинків.
  • Назва міста Амстердам походить від Амстел Дам — Амстелська дамба, тобто дамба на річці Амстел.
  • У вікнах амстердамських квартир немає штор або фіранок.
  • В Амстердамі немає супермаркетів тільки невеликі магазинчики.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments