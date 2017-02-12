Цікаві факти про Амстердам

Столиця Нідерландів, Амстердам у багатьох відношеннях примітне місто. Його люблять місцеві жителі, в нього прагнуть натовпи туристів Все це не дивно, адже амстердамські вулиці буквально наскрізь просякнуті духом історії.
- Амстердам найбільше місто Нідерландів і за сумісництвом столиця країни.
- Незважаючи на це, голландський уряд розташований в місті Гаага.
- Амстердам шоста за величиною європейська столиця.
- В Амстердамі більше тисячі двохсот мостів, тобто більше, ніж у Венеції.
- В цьому місті розташована найбільша в світі кількість музеїв.
- Амстердам розташований нижче рівня моря.
- Найпопулярніший в Амстердамі транспорт велосипед, їх тут більше мільйона, тобто на третину більше, ніж людей.
- На весь Амстердам припадає лише дві дерев’яні будівлі.
- В Амстердамі проживають представники понад півтори сотні національностей.
- Щорічно Амстердам відвідують близько чотирьох з половиною мільйонів туристів.
- Велосипедні доріжки в Амстердамі ширше пішохідних.
- У всьому Амстердамі немає жодної безкоштовної парковки.
- Більше половини жителів Амстердама знають хоча б дві іноземні мови.
- Двоє з трьох жителів Амстердама мають велосипеди.
- На території міста є шість вітряків.
- В Амстердамі близько півтори тисячі кафе.
- Американське місто Нью-Йорк, будучи голландським колоніальним поселенням, до 1664 року називалося Нью-Амстердам.
- Амстердам вважається одним з найбезпечніших міст Європи.
- На амстердамських каналах розташувалися майже дві з половиною тисячі плавучих будинків.
- Назва міста Амстердам походить від Амстел Дам — Амстелська дамба, тобто дамба на річці Амстел.
- У вікнах амстердамських квартир немає штор або фіранок.
- В Амстердамі немає супермаркетів тільки невеликі магазинчики.