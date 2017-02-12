Цікаві факти про Амстердам

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Столиця Нідерландів, Амстердам у багатьох відношеннях примітне місто. Його люблять місцеві жителі, в нього прагнуть натовпи туристів Все це не дивно, адже амстердамські вулиці буквально наскрізь просякнуті духом історії.

Амстердам найбільше місто Нідерландів і за сумісництвом столиця країни.

Незважаючи на це, голландський уряд розташований в місті Гаага.

Амстердам шоста за величиною європейська столиця.

В Амстердамі більше тисячі двохсот мостів, тобто більше, ніж у Венеції.

В цьому місті розташована найбільша в світі кількість музеїв.

Амстердам розташований нижче рівня моря.

Найпопулярніший в Амстердамі транспорт велосипед, їх тут більше мільйона, тобто на третину більше, ніж людей.

На весь Амстердам припадає лише дві дерев’яні будівлі.

В Амстердамі проживають представники понад півтори сотні національностей.

Щорічно Амстердам відвідують близько чотирьох з половиною мільйонів туристів.

Велосипедні доріжки в Амстердамі ширше пішохідних.

У всьому Амстердамі немає жодної безкоштовної парковки.