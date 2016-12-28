Не пропусти
Головна / Різні цікавинки / Цікаві факти про Білорусь

Цікаві факти про Білорусь

в Різні цікавинки 28.12.2016 5 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Цікаві факти про Білорусь

belarus-flag1-e1448597892204

  • На всьому нашому континенті тільки в Білорусі в заповідниках мешкають зубри.
  • З усіх європейських держав тільки Білорусь не увійшла до ради Європи.
  • Географічно Білорусь розташована практично в самому серці Європи.
  • У Білорусі досі не скасовано смертну кару.
  • У Білорусі в обігу є лише купюри. Монет немає.
  • Легкових автомобілів з дизельними моторами в Білорусі більше, ніж з бензиновими. Це обумовлено невисокою ціною на дизельне паливо.
  • Білоруський рубль входить в десятку найдешевших валют світу.
  • Білоруські ДАІшники не беруть хабарів.
  • Собака в білоруській мові чоловічого роду.
  • Вся територія Білорусі охоплена вишками стільникового зв’язку.
  • У білоруських школах діє десятибальна система оцінок.
  • На білоруській мові практично ніхто не говорить.
  • У Мінську набирають популярність велосипеди.
  • Близько однієї п’ятої території Білорусі забруднено радіацією після аварії на ЧАЕС.
  • Частка міського населення в Білорусі дуже висока близько 75 відсотків.
  • На вулицях білоруських міст дуже, дуже чисто, ніякого сміття.
  • Білорусь входить в п’ятірку найбільших експортерів молочної продукції в світі.
  • Ціни на товари багато білорусів воліють рахувати в доларах США.
  • Білорусь не має виходу до морю.
  • Вагомий дохід в бюджет країни приносить експорт солі.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2016, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments