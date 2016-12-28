Цікаві факти про Білорусь
- На всьому нашому континенті тільки в Білорусі в заповідниках мешкають зубри.
- З усіх європейських держав тільки Білорусь не увійшла до ради Європи.
- Географічно Білорусь розташована практично в самому серці Європи.
- У Білорусі досі не скасовано смертну кару.
- У Білорусі в обігу є лише купюри. Монет немає.
- Легкових автомобілів з дизельними моторами в Білорусі більше, ніж з бензиновими. Це обумовлено невисокою ціною на дизельне паливо.
- Білоруський рубль входить в десятку найдешевших валют світу.
- Білоруські ДАІшники не беруть хабарів.
- Собака в білоруській мові чоловічого роду.
- Вся територія Білорусі охоплена вишками стільникового зв’язку.
- У білоруських школах діє десятибальна система оцінок.
- На білоруській мові практично ніхто не говорить.
- У Мінську набирають популярність велосипеди.
- Близько однієї п’ятої території Білорусі забруднено радіацією після аварії на ЧАЕС.
- Частка міського населення в Білорусі дуже висока близько 75 відсотків.
- На вулицях білоруських міст дуже, дуже чисто, ніякого сміття.
- Білорусь входить в п’ятірку найбільших експортерів молочної продукції в світі.
- Ціни на товари багато білорусів воліють рахувати в доларах США.
- Білорусь не має виходу до морю.
- Вагомий дохід в бюджет країни приносить експорт солі.