Цікаві факти про Фіджі

Острови Фіджі відносяться до числа тих країн, якими рідко цікавиться хтось, крім тих, хто тут живе. Можливо, дарма це дуже цікаве місце, і воно однозначно варто того, щоб тут побувати хоча б раз у житті.
- За останні півтора століття держава Фіджі змінило п’ять назв.
- Поточна назва Республіка Островів Фіджі.
- На Фіджі цілих три мови мають статус державних англійська, фіджійська і хіндустані.
- Валюта країни фіджійський долар.
- У склад Фіджі входить 332 острова, населено з яких близько третини.
- Найвища точка на Фіджі гора Томаніві, чия вершина досягає позначки в 1324 метра над рівнем моря.
- Через нестачу прісної води фіджійци збирають дощову воду з дахів в спеціальні резервуари.
- На островах Фіджі є річки і озера.
- Тут мешкає більше трьох з половиною тисяч видів різних комах.
- Нащадки вихідців з Індії становлять собою третину населення Фіджі, їх трохи менше трьохсот тисяч чоловік.
- Збройні сили Республіки островів Фіджі беруть участь в різних миротворчих акціях ООН по всьому світу.
- Найпопулярніший на Фіджі спорт регбі.
- На фіджійських доларах присутнє зображення англійської королеви.
- На Фіджі прийнято, йдучи в гості, брати з собою який-небудь подарунок для господарів.
- Цікавий факт: сонцезахисні окуляри на Фіджі знаходяться під забороною, як і капелюхи. Носити їх можуть тільки вожді.
- Чайові на Фіджі можуть бути розцінені, як неповага.
- На Фіджі проходить лінія зміни дат 180-й меридіан.
- На території Фіджі розташовано цілих 28 аеропортів.
- Автомобільні дороги є тільки на двох островах. Автомобілі, відповідно, теж.
- Близько 87% населення живе на двох найбільших островах архіпелагу.