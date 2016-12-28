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Цікаві факти про Фіджі

в Різні цікавинки 28.12.2016 3 пер.

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Острови Фіджі відносяться до числа тих країн, якими рідко цікавиться хтось, крім тих, хто тут живе. Можливо, дарма це дуже цікаве місце, і воно однозначно варто того, щоб тут побувати хоча б раз у житті.

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  • За останні півтора століття держава Фіджі змінило п’ять назв.
  • Поточна назва Республіка Островів Фіджі.
  • На Фіджі цілих три мови мають статус державних англійська, фіджійська і хіндустані.
  • Валюта країни фіджійський долар.
  • У склад Фіджі входить 332 острова, населено з яких близько третини.
  • Найвища точка на Фіджі гора Томаніві, чия вершина досягає позначки в 1324 метра над рівнем моря.
  • Через нестачу прісної води фіджійци збирають дощову воду з дахів в спеціальні резервуари.
  • На островах Фіджі є річки і озера.
  • Тут мешкає більше трьох з половиною тисяч видів різних комах.
  • Нащадки вихідців з Індії становлять собою третину населення Фіджі, їх трохи менше трьохсот тисяч чоловік.

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  • Збройні сили Республіки островів Фіджі беруть участь в різних миротворчих акціях ООН по всьому світу.
  • Найпопулярніший на Фіджі спорт регбі.
  • На фіджійських доларах присутнє зображення англійської королеви.
  • На Фіджі прийнято, йдучи в гості, брати з собою який-небудь подарунок для господарів.
  • Цікавий факт: сонцезахисні окуляри на Фіджі знаходяться під забороною, як і капелюхи. Носити їх можуть тільки вожді.
  • Чайові на Фіджі можуть бути розцінені, як неповага.
  • На Фіджі проходить лінія зміни дат 180-й меридіан.
  • На території Фіджі розташовано цілих 28 аеропортів.
  • Автомобільні дороги є тільки на двох островах. Автомобілі, відповідно, теж.
  • Близько 87% населення живе на двох найбільших островах архіпелагу.

 
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