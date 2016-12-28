Цікаві факти про Фіджі

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Острови Фіджі відносяться до числа тих країн, якими рідко цікавиться хтось, крім тих, хто тут живе. Можливо, дарма це дуже цікаве місце, і воно однозначно варто того, щоб тут побувати хоча б раз у житті.

За останні півтора століття держава Фіджі змінило п’ять назв.

Поточна назва Республіка Островів Фіджі.

На Фіджі цілих три мови мають статус державних англійська, фіджійська і хіндустані.

Валюта країни фіджійський долар.

У склад Фіджі входить 332 острова, населено з яких близько третини.

Найвища точка на Фіджі гора Томаніві, чия вершина досягає позначки в 1324 метра над рівнем моря.

Через нестачу прісної води фіджійци збирають дощову воду з дахів в спеціальні резервуари.

На островах Фіджі є річки і озера.

Тут мешкає більше трьох з половиною тисяч видів різних комах.

Нащадки вихідців з Індії становлять собою третину населення Фіджі, їх трохи менше трьохсот тисяч чоловік.