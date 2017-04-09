Цікаві факти про індусів

Індія країна з дивовижною, самобутньою культурою, з давніми традиціями і звичаями, які часом можуть виявитися шокуючими для непідготовленого до них європейця. Захворіти Індією дуже просто багатьом вистачає однієї-єдиної відпустки в цій країні, щоб зрозуміти, що більше жити без неї вони вже не зможуть.
- Індуси НЕ кивають на знак згоди вони похитують головою з боку в бік, нібито докоряють вам. Але в індійському звичаї цей жест означає саме згоду.
- Правила дорожнього руху на індійських дорогах існують лише номінально. Їздять тут всі, як хочуть. Основним є гудок, той хто подав звуковий сигнал, індус сміливо йде на обгін через подвійну суцільну лінію або перетинає перехрестя на червоне світло. Загалом, в Індії після гудка можна їхати, як завгодно, правда, тільки на свій страх і ризик.
- Індійські чоловіки, які є близькими друзями, можуть запросто йти по вулиці, тримаючись за руки або обнявшись. Нічого такого це не означає, ніякого сексуального підтексту просто тут так прийнято виражати дружні почуття.
- Індійська кухня рясніє спеціями. В кафе чи ресторані можна, звичайно, попросити зробити блюдо не гострим, але далеко не факт, що в результаті так і буде. Офіціант, звичайно, запевнить вас, що все буде, як ви побажаєте, але він може запросто забути передати ваше побажання кухареві. Або сам кухар забуде про те, що не треба класти в вашу тарілку соусу каррі.
- Готелями (англ. Hotel) в Індії нерідко називають місця, де їдять.
- Широко поширені індійські фрукти, наприклад, банани і папайї, коштують не дорого. А ось яблука тут дорогі, жорсткі і зазвичай досить несмачні.
- У багатьох невеликих ресторанах, орієнтованих на місцевих, а не на туристів, немає меню.
- У більшості індійських кафе не продається алкоголь .
- У індійських готелях немає центрального гарячого водопостачання. У дешевих готелях гарячої води зовсім немає, а в найдорожчих встановлені власні нагрівальні установки.
- Якщо де-небудь в Індії ви побачите чергу швидше за все, це черга в який-небудь індуїстський або буддійський храм.
- Ціни за вхід в різні парки і музеї в Індії для іноземця будуть в 10-15 разів вище, ніж для місцевого жителя.