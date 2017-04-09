Цікаві факти про індусів

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Індія країна з дивовижною, самобутньою культурою, з давніми традиціями і звичаями, які часом можуть виявитися шокуючими для непідготовленого до них європейця. Захворіти Індією дуже просто багатьом вистачає однієї-єдиної відпустки в цій країні, щоб зрозуміти, що більше жити без неї вони вже не зможуть.