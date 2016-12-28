Цікаві факти про Кірібаті

Острівна держава Кірібаті розташувалася відразу і в Полінезії, і в Мікронезії. В даний час маленька країна успішно розвивається, незважаючи на мізерні природні ресурси.
- Назва острівної держави Кірібаті походить від спотвореного англійської Gilbert Islands.
- Всі острова, на яких розташовується Кірібаті, є атолами.
- Кірібаті займає площу 33 атолів.
- Найвища точка Кірібаті 81 метр над рівнем моря. Вона розташовується на атолі Банаба.
- На території Кірібаті є два прісноводних озера і близько сотні солоних.
- Кірібаті є членом Організації Об’єднаних Націй.
- Два з атолів Кірібаті були свого часу використані для випробувань атомної зброї.
- Основні проблеми Кірібаті перенаселеність, нестача прісної води і ерозія ґрунту.
- Загальна чисельність населення Кірібаті становить трохи більше ста тисяч чоловік.
- Близько 90% населення Кірібаті становлять представники однойменного народу. Інша його назва тунгару.
- Офіційна мова країни англійська, але на ній мало хто говорить. Більшість населення говорить на мові Кірібаті.
- Писемність Кірібаті заснована на англійському алфавіті.
- У Кірібаті немає своєї армії.
- У країні мають офіційне ходіння дві валюти австралійський долар і прирівняний до нього кірібатійський долар.
- Монета в один долар Кірібаті має має дванадцятикутникову форму.
- Марки, що випускаються країною користуються популярністю у філателістів по всьому світу і є вагомим джерелом поповнення державної скарбниці.
- Кірібаті володіє другою за площею виключною економічною зоною в Тихому океані більше трьох з половиною мільйонів квадратних кілометрів водного простору.
- У Кірібаті є дві своїх радіостанції урядова і приватна.
- Кірібаті рідко відвідувана туристами країна на планеті.
- Спортсмени з Кірібаті беруть участь в Олімпійських іграх.
- Також Республіка Кірібаті унікальна тим, що розташована відразу у всіх півкулях Землі. Частина Кірібаті, острова Фенікс найбільший в світі морський заповідник.
- На одному з атолів Кірібаті є місто під назвою Лондон.
- Острів Різдва, один з вхідних до складу Кірібаті атолів найбільший атол в світі. Він один займає 48 відсотків усієї суші країни.
- Республіка Кірібаті як держава з’явилася в 1979 році, отримавши незалежність від Великобританії.
- На Кірібаті немає жодної річки.
- Єдине в світі дипломатичне представництво Республіки Кірібаті знаходиться на островах Фіджі.