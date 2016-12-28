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Цікаві факти про Кірібаті

в Різні цікавинки 28.12.2016 3 пер.

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Острівна держава Кірібаті розташувалася відразу і в Полінезії, і в Мікронезії. В даний час маленька країна успішно розвивається, незважаючи на мізерні природні ресурси.

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  • Назва острівної держави Кірібаті походить від спотвореного англійської Gilbert Islands.
  • Всі острова, на яких розташовується Кірібаті, є атолами.
  • Кірібаті займає площу 33 атолів.
  • Найвища точка Кірібаті 81 метр над рівнем моря. Вона розташовується на атолі Банаба.
  • На території Кірібаті є два прісноводних озера і близько сотні солоних.
  • Кірібаті є членом Організації Об’єднаних Націй.
  • Два з атолів Кірібаті були свого часу використані для випробувань атомної зброї.
  • Основні проблеми Кірібаті перенаселеність, нестача прісної води і ерозія ґрунту.
  • Загальна чисельність населення Кірібаті становить трохи більше ста тисяч чоловік.
  • Близько 90% населення Кірібаті становлять представники однойменного народу. Інша його назва тунгару.
  • Офіційна мова країни англійська, але на ній мало хто говорить. Більшість населення говорить на мові Кірібаті.

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  • Писемність Кірібаті заснована на англійському алфавіті.
  • У Кірібаті немає своєї армії.
  • У країні мають офіційне ходіння дві валюти австралійський долар і прирівняний до нього кірібатійський долар.
  • Монета в один долар Кірібаті має має дванадцятикутникову форму.
  • Марки, що випускаються країною користуються популярністю у філателістів по всьому світу і є вагомим джерелом поповнення державної скарбниці.
  • Кірібаті володіє другою за площею виключною економічною зоною в Тихому океані більше трьох з половиною мільйонів квадратних кілометрів водного простору.
  • У Кірібаті є дві своїх радіостанції урядова і приватна.
  • Кірібаті рідко відвідувана туристами країна на планеті.
  • Спортсмени з Кірібаті беруть участь в Олімпійських іграх.
  • Також Республіка Кірібаті унікальна тим, що розташована відразу у всіх півкулях Землі. Частина Кірібаті, острова Фенікс найбільший в світі морський заповідник.
  • На одному з атолів Кірібаті є місто під назвою Лондон.
  • Острів Різдва, один з вхідних до складу Кірібаті атолів найбільший атол в світі. Він один займає 48 відсотків усієї суші країни.
  • Республіка Кірібаті як держава з’явилася в 1979 році, отримавши незалежність від Великобританії.
  • На Кірібаті немає жодної річки.
  • Єдине в світі дипломатичне представництво Республіки Кірібаті знаходиться на островах Фіджі.

 
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