Цікаві факти про Кірібаті

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Острівна держава Кірібаті розташувалася відразу і в Полінезії, і в Мікронезії. В даний час маленька країна успішно розвивається, незважаючи на мізерні природні ресурси.

Назва острівної держави Кірібаті походить від спотвореного англійської Gilbert Islands.

Всі острова, на яких розташовується Кірібаті, є атолами.

Кірібаті займає площу 33 атолів.

Найвища точка Кірібаті 81 метр над рівнем моря. Вона розташовується на атолі Банаба.

На території Кірібаті є два прісноводних озера і близько сотні солоних.

Кірібаті є членом Організації Об’єднаних Націй.

Два з атолів Кірібаті були свого часу використані для випробувань атомної зброї.

Основні проблеми Кірібаті перенаселеність, нестача прісної води і ерозія ґрунту.

Загальна чисельність населення Кірібаті становить трохи більше ста тисяч чоловік.

Близько 90% населення Кірібаті становлять представники однойменного народу. Інша його назва тунгару.

Офіційна мова країни англійська, але на ній мало хто говорить. Більшість населення говорить на мові Кірібаті.