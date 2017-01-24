Цікаві факти про комети

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Хвостаті комети залишили безліч глибоких слідів в культурі і міфології різних народів. Їх появу не небі часто брали за знаки богів, їх боялися, але потім наука змогла, нарешті, авторитетно сказати, що ж вони з себе представляють.

У давнину поява на небі комети вважалося дуже поганою ознакою.

Всі спостережувані в Сонячній системі комети обертаються навколо Сонця по дуже витягнутих орбітах.

На початку XX століття, коли в небі можна було неозброєним поглядом спостерігати яскравий хвіст комети Галлея, деякі підприємливі бізнесмени активно продавали людям протигази і парасольки для захисту від комет.

Слово комета походить до старогрецького «довговолоса«, так як стародавні греки вважали, що комети нагадують зірки з довгим розпущеним волоссям.

Хвіст у комет з’являється тільки тоді, коли вони підходять більш-менш близько до Сонця. Це викликано нагрівом і випаровуванням в результаті впливу сонячних променів.

Ядро комети становить до 90 відсотків її маси.

У 2014 році космічний апарат вперше в історії людства зумів приземлитися на комету, на її центральне ядро. Це була комета Чурюмова-Герасименко.

У Зонда Розетта на зближення з вищезгаданою кометою пішло близько десяти з половиною років.

Найбільше ядро комети, яке коли-небудь спостерігалося, мало близько сорока кілометрів в діаметрі.

Хвіст комети може сягати дуже далеко, наприклад, у комети Хіякутаке довжина хвоста становила близько 580 мільйонів кілометрів.

Досі точно невідомо, звідки беруться комети. Одна з найпопулярніших теорій говорить, що комети утворилися із залишків речовини за часів формування Сонячної системи.

Також є теорія, що саме комети занесли на Землю першу органіку. Якщо це правда, то саме кометам людство зобов’язане своєю появою на світ.

В даний час виявлено близько чотирьох тисяч комет, але в Хмарі Оорта, яка знаходиться за Поясом Койпера їх, за приблизними підрахунками, може перебувати близько трильйона.

Більшість комет вилітають з Пояса Койпера .

Юпітер для Землі грає роль своєрідного щита його потужна гравітація притягує комети і астероїди, деякі з яких в результаті потрапляють в його атмосферу і згоряють.