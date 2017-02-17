Цікаві факти про кульбабу

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Кульбаба квітка, яка повсюдно зустрічається в помірному кліматі. Хто з нас в дитинстві не зривав пухнасті білі квіти, щоб здути з них насіння? Ці багаторічні квіти красиві і коли цвітуть, і коли пелюстки з них осипаються, поступаючись місцем насінню. До того ж кульбаба активно застосовується в традиційній медицині.