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Цікаві факти про кульбабу

в Різні цікавинки 17.02.2017 8 пер.

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Кульбаба квітка, яка повсюдно зустрічається в помірному кліматі. Хто з нас в дитинстві не зривав пухнасті білі квіти, щоб здути з них насіння? Ці багаторічні квіти красиві і коли цвітуть, і коли пелюстки з них осипаються, поступаючись місцем насінню. До того ж кульбаба активно застосовується в традиційній медицині.

 

  • Коріння деяких видів кульбаб містять каучук, тому ці види колись розводилися з метою виробництва гуми. Потім їх витіснили каучукові дерева, але зараз ведуться розробки по виробництву гуми з соку кульбаб.
  • З пелюсток кульбаб роблять варення і вино.
  • Позбутися від кульбаб непросто ця рослина має вражаючі здібності до регенерації , і може відновити популяцію навіть з частини сильно пошкодженої кореневої системи.
  • Під час Другої Світової війни німецьким солдатам через дефіцит кави видавали його замінник — обсмажені коріння кульбаб. Напій, заварений на них, досить схожий на нормальну каву.
  • У традиційній італійської кухні кульбаба застосовується досить широко, служачи інгредієнтом в різноманітних блюдах. Кульбаби в Італії продаються навіть в магазинах, їх спеціально вирощують для того, щоб використовувати потім в їжу.
  • Насіння кульбаб здатні пролітати по повітрю сотні кілометрів, перш ніж прижитися в ґрунті.
  • У передгір’ях Кавказьких гір зустрічається незвичайний вид кульбаб, з пелюстками пурпурного кольору.
  • За кульбаби можна звіряти годинник. Вони розкриваються о шостій годині ранку, і закриваються о третій годині дня, плюс-мінус кілька хвилин.
  • У США, штат Огайо, кожну першу суботу травня святкується День кульбаби. У цей день люди прикрашають одяг кульбабами і готують з цих квіток різні страви.
  • У бельгійському місті Оі з кульбаб варять пиво. Тут же ці квіти додають навіть в паштет.

 
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