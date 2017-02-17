Цікаві факти про кульбабу

Кульбаба квітка, яка повсюдно зустрічається в помірному кліматі. Хто з нас в дитинстві не зривав пухнасті білі квіти, щоб здути з них насіння? Ці багаторічні квіти красиві і коли цвітуть, і коли пелюстки з них осипаються, поступаючись місцем насінню. До того ж кульбаба активно застосовується в традиційній медицині.
- Коріння деяких видів кульбаб містять каучук, тому ці види колись розводилися з метою виробництва гуми. Потім їх витіснили каучукові дерева, але зараз ведуться розробки по виробництву гуми з соку кульбаб.
- З пелюсток кульбаб роблять варення і вино.
- Позбутися від кульбаб непросто ця рослина має вражаючі здібності до регенерації , і може відновити популяцію навіть з частини сильно пошкодженої кореневої системи.
- Під час Другої Світової війни німецьким солдатам через дефіцит кави видавали його замінник — обсмажені коріння кульбаб. Напій, заварений на них, досить схожий на нормальну каву.
- У традиційній італійської кухні кульбаба застосовується досить широко, служачи інгредієнтом в різноманітних блюдах. Кульбаби в Італії продаються навіть в магазинах, їх спеціально вирощують для того, щоб використовувати потім в їжу.
- Насіння кульбаб здатні пролітати по повітрю сотні кілометрів, перш ніж прижитися в ґрунті.
- У передгір’ях Кавказьких гір зустрічається незвичайний вид кульбаб, з пелюстками пурпурного кольору.
- За кульбаби можна звіряти годинник. Вони розкриваються о шостій годині ранку, і закриваються о третій годині дня, плюс-мінус кілька хвилин.
- У США, штат Огайо, кожну першу суботу травня святкується День кульбаби. У цей день люди прикрашають одяг кульбабами і готують з цих квіток різні страви.
- У бельгійському місті Оі з кульбаб варять пиво. Тут же ці квіти додають навіть в паштет.