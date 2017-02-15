Цікаві факти про Лаос

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Лаос маленька азіатська країна, небагата, але населена надзвичайно гордими людьми. Це держава надзвичайно цікаво з туристичної точки зору, особливо в тому, що стосується екологічного туризму. У Лаосі до цих пір збереглося чимало місць, де не ступала нога європейця.

У XIV столітті, коли Лаос тільки з’явився на карті світу, він називався Лан Санг Хом Кхао, що перекладається як «Країна мільйона слонів і білої парасольки».

На півночі Лаосу розташована унікальна територія під назвою «Долина глечиків». На кількох майданчиках розосереджені тисячі велетенських кам’яних горщиків, діаметр яких досягає 3 метрів, а вага — 6 тонн. Вчені вважають, що величезні посудини використовувалися 1500-2000 років назад народом, про культуру якого нічого не відомо. Місцеві жителі вважають, що горщики залишили велетні, які колись населяли долину. На жаль, в період «Секретної війни» цей район інтенсивно бомбила американська авіація, і значна частина долини до сих пір закрита для відвідувачів через боєприпаси, які все ще лежать в землі.

В’єнтьян при площі приблизно в 3920 квадратних кілометрів — найменша столиця в Південно-Східній Азії.

Неподалік від В’єнтьяна розташований «Будда-парк», на території якого знаходяться понад дві сотні буддійських і індуїстських статуй. Може скластися враження, що ці твори мистецтва дуже древні, але насправді їм трохи більше 50 років. Крім того, через рот в триметрової голови демона можна потрапити в комплекс, яруси якого символізують рай, землю і пекло, і заставлені відповідними скульптурами.

У травні лаосці відзначають своє найдавніше свято — фестиваль дощу. Сенс торжества полягає в тому, щоб нагадати божествам про необхідність вологи для землі.

Кожен чоловік-буддист в Лаосі зобов’язаний пройти тримісячний послух у монастирі. Вирушати за монастирські стіни прийнято в день літнього свята Кхао Панса, коли по водам лаоських річок запускають тисячі палаючих ліхтариків.

Алфавіт лаоської мови складається з 30 приголосних і 15 голосних звуків, а також з 6 знаків тони — в залежності від тональності одне слово може мати до восьми різних значень. Трохи полегшує ситуацію те, що всі слова складаються тільки з одного складу.

Лаос все ще залишається комуністичною країною. В країні існує й щось на кшталт піонерського руху.

Каскад Кхон, розташований недалеко від кордону з Камбоджею в долині річки Меконг, є найширшим водоспадом в світі. Його ширина становить майже 10 кілометрів.