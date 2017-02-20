Цікаві факти про Латвію

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Латвія маленька прибалтійська країна, небагата на природні ресурси, зате щедро наділена багатою історією. І нехай Латвія, як держава, існує не так вже й давно, та на землі, на якій розташувалася ця країна, є безцінна і безмірно цікава культура.

Прапор Латвії нерідко плутають з прапором Австрії він відрізняється від останнього лише тим, що червоний колір латвійського прапора трішки темнішій, ніж у австрійського. При цьому прапор Латвії є одним з найстаріших у світі його перша згадка датується аж 13-м століттям.

За бурштином сюди приїжджають з усіх куточків світу (часто з Китаю, приїжджі з цієї країни скуповують бурштин для виробництв цілими партіями). Що цікаво, бурштин настільки тісно пов’язаний з цією країною, що вважається її національним каменем. Інші символи Латвії — журавель і біла Плиска.

У Ризі знаходиться одна з найбільш аптек в світі.

Якщо туристи виявилися в Латвії в день літнього сонцестояння, то можна вважати, що їм надзвичайно повезло — в найкоротшу ніч в році латвійці святкують національне свято Ліго.

У Латвії розташований найширший водоспад в Європі, його ширина становить 249 метрів.

Ярим борцям за екологію в Латвії будуть завжди раді. Ця країна займає друге місце по екологічній ефективності, поступаючись лише Швейцарії.

За відсутність вивішеного з вікна будинку або на його балконі прапора під час державних свят в Латвії штрафують.

Латвійські підлітки молодше 16 років повинні будуть отримувати спеціальні велосипедні права, щоб законно водити велосипед. А за їзду на велосипеді в нетверезому вигляді в Латвії штрафують в 2 тисячі євро і два тижні адміністративного арешту.